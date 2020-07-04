Общество
REGNUMЛукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии
Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске. Об этом 3 июля сообщает агентство «Белта».
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Лукашенко про фонтан от Сбербанка: Настоящее украшение страны, и я вам за это благодарен!
КП - Беларусьвчера в 14:59
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Общество
В Греции за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 13 обнаружены при контроле на въезде в страну.
RT на русском вчера в 14:30
Авто
Названа дата начала продаж обновленного Honda CR-V
Вариация CR-V получит полуторалитровый турбодвигатель на 193 лошадиные силы.
Car.ru вчера в 12:26
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.
РБК 03:35
Общество
Более 40 стран уведомили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Об отсутствии выбросов радиации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили более 40 стран.
Деловое.ТВ вчера в 02:46
Общество
На Украине за сутки выявлено 914 случаев коронавируса
На Украине за сутки выявили 914 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в стране возросло до 47 677.
RT на русском 03:11
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Происшествия
Правозащитники попросили главу Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за гибели чеченки Мадины Умаевой
Эхо Москвы вчера в 12:01
Общество
В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
РБК 02:25
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 02 июля в 12:43
Армия и оружие
Украина впервые побомбила турецким «убийцей» российских «Панцирей»
В марте Минобороны Украины заявило, что Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов на Украине.
Lenta.ru 03:01
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новости вчера в 05:13
Происшествия
Основателя правозащитного проекта Gulagu.net заочно арестовали
Головинский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.
News.ru вчера в 16:55
Единоборства
Роднина отреагировала на смерть отца Хабиба
Экс-фигуристка Ирина Роднина отреагировала на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, передает "СЭ".
Газета.Ru 03:31
Общество
Во Владимирской области выявлены 49 новых носителей коронавируса
Владимир, 3 июля 2020, 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 3 июля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:09
Общество
Обвиняемого в мошенничестве Зотова отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в мошенничестве бывшего гендиректора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
РЕН ТВ вчера в 13:22
Происшествия
Воронежский чиновник сбежал от уголовного преследования в Белгородскую область
Чиновник, по данным инсайдера редакции, был актором историй, которые легли в основу уголовного расследования.
Блокнот Воронеж вчера в 10:01
Технологии
Долгосрочные симптомы COVID-19 обеспокоили ученых
Часть пациентов, переболевших COVID-19, имеет симптомы инфекции даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления.
Телеканал 360° 03:20
Общество
Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус
Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Игры
Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры
Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
REGNUM вчера в 15:56
Происшествия
Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
Происшествия
Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства
Историк Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
Известия 00:55
Армия и оружие
У США нет права указывать России, какое оружие создавать, заявили в парламенте
Соединенные Штаты не имеют права указывать России, какое оружие она может создавать для обеспечения собственной безопасности.
Вести.Ru вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Известия вчера в 20:46