Общество

REGNUMREGNUMЛукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии

Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске. Об этом 3 июля сообщает агентство «Белта».
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Лукашенко предложил Сбербанку финансировать проекты в Белоруссии

URA.Ruвчера в 16:08

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Лукашенко предложил Сбербанку РФ финансировать крупные проекты Белоруссии

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Лукашенко назвал пять пандемий, воздействующих на Белоруссию

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Лукашенко предложил Сбербанку участвовать в крупных проектах Белоруссии

Коммерсантъвчера в 16:08

Лукашенко предложил Сбербанку участвовать в финансировании проектов в Белоруссии

ТАССвчера в 15:52
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 03:45, Ашберн

Лукашенко про фонтан от Сбербанка: Настоящее украшение страны, и я вам за это благодарен!

КП - Беларусьвчера в 14:59
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Общество

В Греции за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 13 обнаружены при контроле на въезде в страну.
RT на русском вчера в 14:30
Авто

Названа дата начала продаж обновленного Honda CR-V

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Общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.
РБК 03:35
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Общество

Более 40 стран уведомили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Об отсутствии выбросов радиации Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомили более 40 стран.
Деловое.ТВ вчера в 02:46
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Общество

На Украине за сутки выявлено 914 случаев коронавируса

На Украине за сутки выявили 914 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в стране возросло до 47 677.
RT на русском 03:11
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
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Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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Происшествия

Правозащитники попросили главу Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за гибели чеченки Мадины Умаевой

Эхо Москвы вчера в 12:01
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Общество

В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
РБК 02:25
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 02 июля в 12:43
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Армия и оружие

Украина впервые побомбила турецким «убийцей» российских «Панцирей»

В марте Минобороны Украины заявило, что Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов на Украине.
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РИА Новости вчера в 05:13
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Происшествия

Основателя правозащитного проекта Gulagu.net заочно арестовали

Головинский районный суд Москвы принял решение о заочном аресте основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.
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Единоборства

Роднина отреагировала на смерть отца Хабиба

Экс-фигуристка Ирина Роднина отреагировала на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, передает "СЭ".
Газета.Ru 03:31
Общество

Во Владимирской области выявлены 49 новых носителей коронавируса

Владимир, 3 июля 2020, 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 3 июля подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:09
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Общество

Обвиняемого в мошенничестве Зотова отпустили под подписку о невыезде

Обвиняемого в мошенничестве бывшего гендиректора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
РЕН ТВ вчера в 13:22
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Тарасова призвала Хабиба не принимать поспешных решений

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Воронежский чиновник сбежал от уголовного преследования в Белгородскую область

Чиновник, по данным инсайдера редакции, был актором историй, которые легли в основу уголовного расследования.
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Долгосрочные симптомы COVID-19 обеспокоили ученых

Часть пациентов, переболевших COVID-19, имеет симптомы инфекции даже по прошествии нескольких месяцев после выздоровления.
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Общество

Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус

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Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры

Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
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Месси может в следующем году воссоединиться с Гвардиолой

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Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии

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Историк Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
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У США нет права указывать России, какое оружие создавать, заявили в парламенте

Соединенные Штаты не имеют права указывать России, какое оружие она может создавать для обеспечения собственной безопасности.
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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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