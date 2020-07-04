Общество
REGNUMЛукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии
Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске. Об этом 3 июля сообщает агентство «Белта».
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Лукашенко про фонтан от Сбербанка: Настоящее украшение страны, и я вам за это благодарен!
КП - Беларусьвчера в 14:59
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Наука
Ученые заявили, что коронавирус мутировал и стал заразнее
Новая мутация коронавируса, которая пришла в США из Европы, является более заразной, но не увеличивает опасность заболевания по сравнению с более ранними его мутациями, к такому выводу пришла международная группа ученых, сообщается в журнале Cell.
Live24 06:07
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
Общество
Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ведомости 05:09
Политика
Рябков назвал ущербной идею проведения расширенного саммита G7
Москва продолжает прилагать дипломатические усилия для разработки повестки дня саммита "пятерки" СБ ООН, заявил Сергей Рябков.
ТАСС 04:55
Общество
Стюарды отклонили протест Red Bull Racing против Mercedes
Autosport.com.ru вчера в 21:47
Путешествия
Оценена стоимость самостоятельного путешествия в Крым
Ранее опрошенные «Интерфаксом» эксперты связали увеличение цен на поездки в Крым с попыткой заработать на гражданах, которые в условиях эпидемии не могут выехать за пределы страны.
Lenta.ru 06:06
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Здоровье
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Низкая смертность в Германии от пандемии коронавируса может быть связана с сильной системой здравоохранения и особенностями немецкого менталитета, полагает немецкий эпидемиолог и профессор Тобиас Курт.
Российская газета 06:24
Общество
Самолет Светланы Медведевой снова улетел в Европу
Первое антикоррупционное СМИ 05:38
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Наука
В России скрестили нейросеть и VR ради исследований
Evo-rus.com 04:26
Армия и оружие
В Минобороны раскрыли возможности комплекса С-500 «Прометей»
Главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин рассказал о возможностях комплекса С-500 «Прометей».
DixiNews вчера в 02:44
Армия и оружие
В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM вчера в 00:14
Происшествия
Следствие установило количество человек в машине Ефремова в момент ДТП
Известия вчера в 18:43
Технологии
Sony начала почти полностью автоматизированную сборку PlayStation
Компания Sony начала почти полностью автоматизированную сборку консолей PlayStation 4. По предварительным данным, устройства пятого поколения также будут производиться практически без вмешательства сотрудников.
Дни24 03:11
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Политика
В МИД РФ ответили на критику США о голосовании по поправкам
Заявления Вашингтона о попытках российских властей манипулировать результатами голосования по поправками в Конституцию осложняют нормализацию отношений между РФ и США.
News.ru 06:11
Политика
МИД РФ: обвиняющая Россию в сговоре с талибами разведка США участвует в наркоторговле
Разведка Соединенных Штатов, обвиняющая Россию в сговоре с членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), участвует в наркотрафике.
ТАСС 06:28
Политика
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей вчера в 09:36
Политика
В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
Игры
Разработчики Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсируют новую игру
Париж, 3 июля 2020, 11:54 — REGNUM Французская студия Spiders, которую геймеры знают по играм Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсирует новую игру.
REGNUM вчера в 04:54
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
Сторона обвинения просит назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима журналистке из Пскова Светлане Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма.
RT на русском вчера в 06:33
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Футбол
В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заражения коронавирусом
РПЛ запросила у тульского клуба дополнительные данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей.
ТАСС Спорт 05:26
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный витамин для сердца
Кардиолог добавила, что в целом, влияние витамина D на снижение артериального давления у людей с нормальным уровнем витамина нейтральное, а не положительное.
Известия 06:37
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу
Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru 06:39
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06