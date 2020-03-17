Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время согласования назначений руководителей местных органов власти 16 марта перечислил несколько способов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает телеканал СТВ («Столичное телевидение»).

Лукашенко предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны

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Кино Кинопремьеры разрешили показывать онлайн В пресс-релизе NBCUniversal сообщается, что свежие кинопремьеры — включая фильмы "Человек-невидимка" (в кинопрокате с 28 февраля), "Охота" (в прокате с 13 марта) и "Эмма" (в прокате с 20 февраля) — с 20 марта можно будет арендовать на 48 часов, заплатив 19,99 доллара.

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Общество Россия ограничит въезд иностранцев Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

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