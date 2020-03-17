Коронавирус
РБКЛукашенко предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время согласования назначений руководителей местных органов власти 16 марта перечислил несколько способов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает телеканал СТВ («Столичное телевидение»).
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Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
Экономика
Индексы США закрылись рекордным обвалом
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты». Вместо нее появится новая героиня.
Энергетика
Брянский сенатор раскритиковал олигархов из-за подорожания бензина
Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла, - заявил сенатор на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Запуск на Луну первого после 45-летнего перерыва российского космического аппарата запланирован на 1 октября 2021 года.
Здоровье
Почти 8 млн британцев могут госпитализировать из-за коронавируса
«До 80% населения, как ожидается, будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев, и до 15% людей (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация», — говорится в попавшем в распоряжение газеты документе.
Общество
В России с 2021 года планируют начислять пенсии автоматически
Отмечается, что тогда жители России старше 45 лет будут получать из ПФР уведомления о размере своей будущей пенсии.
Футбол
Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram
Кино
Кинопремьеры разрешили показывать онлайн
В пресс-релизе NBCUniversal сообщается, что свежие кинопремьеры — включая фильмы "Человек-невидимка" (в кинопрокате с 28 февраля), "Охота" (в прокате с 13 марта) и "Эмма" (в прокате с 20 февраля) — с 20 марта можно будет арендовать на 48 часов, заплатив 19,99 доллара.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве
В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
Общество
Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом.
Энергетика
Предложение может превысить спрос на нефтяном рынке
В ближайшее время эксперты прогнозируют превышение предложения над спросом в 10 млн баррелей в сутки.
Происшествия
На Камчатке ребенок погиб, катаясь с горки
Как сообщает местное ИА "Кам 24", дошкольники - мальчик и девочка - катались на ледянке с горки в Петропавловске-Камчатском и врезались в препятствие.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Экономика
Европа начнет раздавать деньги из-за коронавируса
Помимо обязательства раздавать деньги из бюджета, правительства Европы договорились об отсрочке налоговых платежей и предоставлении государственных гарантий предприятиям на сумму до десяти процентов ВВП.
Авто
Сфотографировали новый кроссовер Volkswagen для России
Автомобиль по сути является перелицованным Skoda Karoq, причем для китайской модели использовали удлиненную версию кроссовера.
Кино
Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена гибели Черной Вдовы
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что изначально сцена гибели шпионки Наташи Романофф в фильме «Мстители: Финал» должна была выглядеть иначе.
Происшествия
В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения четырёхлетним ребёнком ожога от сухого льда на детском празднике в Москве.
Происшествия
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Здоровье
Детей назвали скрытыми переносчиками коронавируса
Дети являются скрытыми разносчиками коронавирусной инфекции. Об этом сообщили китайские ученые, сообщает издание MedicalXpress.
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Общество
Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Общество
Киргизия запретила въезд иностранцев
Кыргызстан ввел временный запрет на въезд иностранцев в связи с опасностью проникновения в страну вируса COVID-19.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 12.03.2020, руб. (см. таблицу).
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области
Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.