Коронавирус

РБКРБКЛукашенко предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время согласования назначений руководителей местных органов власти 16 марта перечислил несколько способов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает телеканал СТВ («Столичное телевидение»).
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Лукашенко предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны

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Лукашенко поделился с чиновниками секретом борьбы с коронавирусом: еда, водка, сауна

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В пресс-релизе NBCUniversal сообщается, что свежие кинопремьеры — включая фильмы "Человек-невидимка" (в кинопрокате с 28 февраля), "Охота" (в прокате с 13 марта) и "Эмма" (в прокате с 20 февраля) — с 20 марта можно будет арендовать на 48 часов, заплатив 19,99 доллара.
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СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве

В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
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В ближайшее время эксперты прогнозируют превышение предложения над спросом в 10 млн баррелей в сутки.
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Как сообщает местное ИА "Кам 24", дошкольники - мальчик и девочка - катались на ледянке с горки в Петропавловске-Камчатском и врезались в препятствие.
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Помимо обязательства раздавать деньги из бюджета, правительства Европы договорились об отсрочке налоговых платежей и предоставлении государственных гарантий предприятиям на сумму до десяти процентов ВВП.
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По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
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Дети являются скрытыми разносчиками коронавирусной инфекции. Об этом сообщили китайские ученые, сообщает издание MedicalXpress.
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Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей вчера в 07:46
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Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны

Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
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Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Кыргызстан ввел временный запрет на въезд иностранцев в связи с опасностью проникновения в страну вируса COVID-19.
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Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
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Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.
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Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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