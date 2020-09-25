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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).В источнике
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Глава Ленобласти: Минск мог бы войти в проекты строительства терминалов

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Лукашенко предложил Дрозденко построить порт в Ленинградской области

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47channel.ru04:41
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Online47.ru03:56
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Белорусский морской терминал в Ленобласти может быть построен за счет средств кредита РФ на БелАЭС

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REGNUM07:46
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