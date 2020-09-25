Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).В источнике
С чего всё началось
Белоруссия готова рассмотреть строительство совместного с Россией терминала в Ленинградской области, через который она перенаправит идущие через Прибалтику грузопотоки, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «БелТА
».
Ведомости05:48
Подробнее о событии
Online47.ru

Минск готов рассмотреть возможность построить свой терминал в Ленобласти

Online47.ru03:56
ТАСС

Лукашенко выступил за более тесные связи Белоруссии с Ленинградской областью

ТАСС06:30
РИА Новости

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить морской порт

РИА Новости04:33
Реквизит

Ленобласть и Беларусь могут построить морской порт

Реквизит04:04
47 новостей

Лукашенко предложил Дрозденко построить порт в Ленинградской области

47 новостей05:33
47channel.ru

Беларусь предложила построить совместный морской порт с Ленинградской областью

47channel.ru03:55
ЛенТВ24

Белорусский морской терминал в Ленобласти может быть построен за счет средств кредита РФ на БелАЭС

ЛенТВ2405:04
КП - Беларусь

Лукашенко предложил на деньги, сэкономленные на строительстве БелАЭС, построить в Ленинградской области морской порт

КП - Беларусь03:57