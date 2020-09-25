Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт
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Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).В источнике
С чего всё началось
Белоруссия готова рассмотреть строительство совместного с Россией терминала в Ленинградской области, через который она перенаправит идущие через Прибалтику грузопотоки, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «БелТА
».
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