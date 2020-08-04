Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко предложил изменить конституцию страны через референдум

Александр Лукашенко предложил изменить конституцию Белоруссии путем референдума, дабы народ смог определить свои права, обязанности и полномочия органов власти. В своей предвыборной программе президент отдельно отметил готовность белорусов нести ответственность за судьбу республики.
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Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии

Известия01:10

Лукашенко предложил провести референдум по изменению Конституции Белоруссии

Телеканал 360°01:30

Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии

РИА Новости01:25

Лукашенко предложил изменить конституцию страны через референдум

Газета.Ru07:16

Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии

Lenta.ru01:06

Лукашенко собрался менять Конституцию Белоруссии

URA.Ru00:07

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

ТАССвчера в 23:40
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Происшествия

Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали

По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ вчера в 15:19
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Футбол

Гендиректор ЦСКА высказался о возможном уходе главы РФС

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе Сергея Прядкина с поста главы Российской премьер-лиги.
Газета.Ru 08:20
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107 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки

Вылечился от COVID-19 за весь период 7361 пациент, в том числе 13 человек за истекшие 24 часа.
Evo-rus.com вчера в 06:22
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
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Армия и оружие

Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу

Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
REGNUM 08:48
Политика

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
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Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
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Авто

Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей

Цены на новые автомобили в России по итогам первой половины 2020 года выросли в среднем на 8,9% или 138 тысяч рублей.
Автоновости дня 01:21
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Политика

Оператор «Северного потока-2» удвоил расходы на лоббистов в США

Оператор газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG, которой владеет «Газпром», в 2020 году удвоил расходы на лоббистов в США, сообщает Reuters.
РБК 04:08
Здоровье

Мэрия Нижнего Тагила отменила салют в честь Дня города из-за коронавируса

Напомним, в этом году в День города не состоятся традиционные массовые гуляния, празднование будет перенесено в онлайн из-за пандемии коронавируса.
АН Между строк 08:35
Политика

В Белоруссии объявлены срочные 25-дневные сборы запасников

Призыву на срочные 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу.
Военное обозрение 03:41
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Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
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Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика

Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
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Авто

УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

Накануне УАЗ показал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", как мог бы выглядеть легендарный внедорожник новой генерации.
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Технологии

Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах

По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
Evo-rus.com 02:48
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
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Экономика

О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия

Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
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Политика

Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым

ИА Красная Весна 02 августа в 14:17
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Общество

Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте

Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
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Происшествия

Опубликовано видео нападения на замдиректора хлебозавода в Подмосковье

Нападение на замдиректора хлебозавода Ивантеевки Светлану Войнову в подмосковном Пушкине попало на видео.
Известия 05:16
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Здоровье

Тульский губернатор передал медикам 41 новый автомобиль

REGNUM 08:41
Авто

В РФ водители смогут использовать автомобильные номера нового формата

В России вступил в силу новый ГОСТ Р 50577-2018, благодаря которому автомобилистам становятся доступны госномера новых форматов, предназначенных для японских автомобилей с правым рулем или мотоциклов, а также авто американских брендов.
Tvoe-avto.com 07:12
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Следствие не выявило заказчика дела против Голунова

Следствие не установило заказчика преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
BFM.ru 08:43
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Авто

Volkswagen отзывает в России почти 60 машин для утилизации

Volkswagen отзывает в России почти 60 машин для утилизации из-за отсутствия детальной документации.
Агентство Москва 08:14
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

РИА Новости 08:27
Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
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Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

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