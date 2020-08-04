Политика
Газета.RuЛукашенко предложил изменить конституцию страны через референдум
Александр Лукашенко предложил изменить конституцию Белоруссии путем референдума, дабы народ смог определить свои права, обязанности и полномочия органов власти. В своей предвыборной программе президент отдельно отметил готовность белорусов нести ответственность за судьбу республики.
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Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Футбол
Гендиректор ЦСКА высказался о возможном уходе главы РФС
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе Сергея Прядкина с поста главы Российской премьер-лиги.
Газета.Ru 08:20
Здоровье
107 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки
Вылечился от COVID-19 за весь период 7361 пациент, в том числе 13 человек за истекшие 24 часа.
Evo-rus.com вчера в 06:22
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Армия и оружие
Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу
Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
REGNUM 08:48
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
Комсомольская правда вчера в 16:30
Авто
Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей
Цены на новые автомобили в России по итогам первой половины 2020 года выросли в среднем на 8,9% или 138 тысяч рублей.
Автоновости дня 01:21
Политика
Оператор «Северного потока-2» удвоил расходы на лоббистов в США
Оператор газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream 2 AG, которой владеет «Газпром», в 2020 году удвоил расходы на лоббистов в США, сообщает Reuters.
РБК 04:08
Здоровье
Мэрия Нижнего Тагила отменила салют в честь Дня города из-за коронавируса
Напомним, в этом году в День города не состоятся традиционные массовые гуляния, празднование будет перенесено в онлайн из-за пандемии коронавируса.
АН Между строк 08:35
Политика
В Белоруссии объявлены срочные 25-дневные сборы запасников
Призыву на срочные 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу.
Военное обозрение 03:41
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн мальчика
Власти Крыма наградят семилетнюю Дарью из Тулы, которая спасла упавшего в бассейн отеля 5-летнего мальчика, не умеющего плавать.
ТАСС 08:17
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
Накануне УАЗ показал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", как мог бы выглядеть легендарный внедорожник новой генерации.
Новые автомобили 07:46
Технологии
Илон Маск рассказал о вживляемых в мозг чипах
По словам Маска, благодаря чипам люди смогут слышать звуки, выходящие за пределы привычных частот.
Evo-rus.com 02:48
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
Экономика
О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
Политика
Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым
ИА Красная Весна 02 августа в 14:17
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Происшествия
Опубликовано видео нападения на замдиректора хлебозавода в Подмосковье
Нападение на замдиректора хлебозавода Ивантеевки Светлану Войнову в подмосковном Пушкине попало на видео.
Известия 05:16
Авто
В РФ водители смогут использовать автомобильные номера нового формата
В России вступил в силу новый ГОСТ Р 50577-2018, благодаря которому автомобилистам становятся доступны госномера новых форматов, предназначенных для японских автомобилей с правым рулем или мотоциклов, а также авто американских брендов.
Tvoe-avto.com 07:12
Происшествия
Следствие не выявило заказчика дела против Голунова
Следствие не установило заказчика преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
BFM.ru 08:43
Авто
Volkswagen отзывает в России почти 60 машин для утилизации
Volkswagen отзывает в России почти 60 машин для утилизации из-за отсутствия детальной документации.
Агентство Москва 08:14
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33