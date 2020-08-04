Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВЛукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил изменить конституцию республики. Соответствующий пункт содержится в предвыборной программе главы государства. Лукашенко предлагает вынести вопрос об изменениях в Основном законе на референдум.
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Лукашенко предложил провести референдум по изменению Конституции Белоруссии

Телеканал 360°01:30

Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии

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Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии

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Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии

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Газета.Ru00:08

Лукашенко собрался менять Конституцию Белоруссии

URA.Ru00:07

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

ТАССвчера в 23:40
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Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
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Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

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Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19

Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре.
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Общество

В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах

Сообщалось, что в школах России якобы планируют перейти на дистанционное обучение с 21 сентября.
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В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина

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Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

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Нападающий петербургского "Зенита" Малком хочет покинуть чемпионат России, сообщает Estadio Deportivo.
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На Украине заявили о провале страны в переломный момент

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В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.
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«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
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Технологии

Forbes (США): нам следует подумать о том, чтобы начать вакцинацию от Covid-19 уже сейчас (Forbes)

Если вакцины окажутся эффективными, то через несколько месяцев мы сможем начать массовое производство.
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Как была ликвидирована Республика Сербская Краина

25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.
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В резервные дни еще 2 томских выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ

Еще два выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ в резервные дни июля.
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Общество

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
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Футбол

Рыжиков и Карапетян стали игроками «Тамбова»

Первым новичком коллектива стал 39-летний голкипер Сергей Рыжиков, который в прошлом сезоне выступал за самарские «Крылья Советов».
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Армия и оружие

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