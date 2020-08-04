Политика
Деловое.ТВЛукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил изменить конституцию республики. Соответствующий пункт содержится в предвыборной программе главы государства. Лукашенко предлагает вынести вопрос об изменениях в Основном законе на референдум.
Читать в источнике
Оценить401
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Здоровье
Яблоки, чеснок и лимоны снижают уровень холестерина в организме
Невские Новости 04:21
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии.
Деловое.ТВ вчера в 06:23
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Гаджеты
Google представила недорогой смартфон Pixel 4a
Discover24 03:18
Общество
Мэр Екатеринбурга предложил восстановить пруд у парка Маяковского
Екатеринбург Онлайн 02:20
Общество
СМИ узнали о доходах Сергея Гармаша, ушедшего из «Современника»
Газета.Ru вчера в 14:18
Общество
В Германии заявили о начале второй волны коронавируса
Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
Происшествия
Ангар загорелся в центре Москвы
Пожар произошел в ангаре в центре столицы.
Вечерняя Москва 04:20
Общество
Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19
Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре.
Известия вчера в 19:53
Общество
В Госдуме опровергли сообщения об удаленном обучении в школах
Сообщалось, что в школах России якобы планируют перейти на дистанционное обучение с 21 сентября.
Evo-rus.com 04:14
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
CT news вчера в 18:24
Футбол
Форвард «Зенита» Малком хочет покинуть Россию
Нападающий петербургского "Зенита" Малком хочет покинуть чемпионат России, сообщает Estadio Deportivo.
Газета.Ru 03:15
Политика
На Украине заявили о провале страны в переломный момент
Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru вчера в 23:03
Футбол
«Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков
В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.
Чемпионат вчера в 12:44
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Технологии
Forbes (США): нам следует подумать о том, чтобы начать вакцинацию от Covid-19 уже сейчас (Forbes)
Если вакцины окажутся эффективными, то через несколько месяцев мы сможем начать массовое производство.
ИноСМИ вчера в 22:50
Игры
Выход GTA V для Xbox и PlayStation планируется в 2021 году
Студия Take-Two анонсировала выход игры GTA V для консолей Xbox 10 серии, а также PlayStation V во втором полугодии следующего года.
Discover24 03:53
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Политика
Как была ликвидирована Республика Сербская Краина
25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.
RT на русском 03:00
Общество
В резервные дни еще 2 томских выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ
Еще два выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ в резервные дни июля.
vtomske.ru вчера в 08:00
Политика
В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
RT на русском 04:01
Общество
РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
Футбол
Рыжиков и Карапетян стали игроками «Тамбова»
Первым новичком коллектива стал 39-летний голкипер Сергей Рыжиков, который в прошлом сезоне выступал за самарские «Крылья Советов».
Евро-футбол.ру вчера в 05:44
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
Авто
Криштиану Роналду купил Bugatti за 700 млн рублей
Максимум ограничен электроникой на отметке в 380 км/ч. Стоимость Bugatti Centodieci - от 8 млн евро (701 млн рублей).
За рулем Кубань 02 августа в 03:30
Политика
Reuters сообщил о краже «русскими хакерами» документов США и Британии
Власти Великобритании подозревают российских хакеров во взломе электронной почты бывшего министра торговли страны Лиама Фокса и краже секретных документов.
РБК вчера в 14:26