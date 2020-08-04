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BFM.ru
BFM.ru

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. Об этом говорится в программе Александра Лукашенко, с которой он идет на новые выборы.В источнике
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ТАСС

Лукашенко выступил против возвращения конституции 1994 года

ТАСС05:46
Газета.Ru

Лукашенко предложил изменить конституцию страны

Газета.Ru00:08
РИА Новости

Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии

РИА Новости01:25
Известия

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии

Известия01:10
Lenta.ru

Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии

Lenta.ru01:06
Телеканал 360°

Лукашенко предложил провести референдум по изменению Конституции Белоруссии

Телеканал 360°01:30
URA.Ru

Лукашенко собрался менять Конституцию Белоруссии

URA.Ru00:07
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Жара взвинтила цены на газ в Европе до 4-месячного максимума

Спотовые цены на газ в Европе в понедельник выросли на прогнозах установления жаркой погоды – выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха.
Интерфакс04:02

Брэдли Купер снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона

Съемки картины должны были начаться весной текущего года в долине Сан-Фернандо в Калифорнии (где также были сняты фильмы Андерсона «Магнолия», «Любовь, сбивающая с ног» и «Ночи в стиле буги»), однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на осень.
Киноафиша России03:23
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Лукашенко заявил о системном кризисе интеграционных объединений

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в послании в преддверии выборов президента, что интеграционные структуры в мире переживают системный кризис, а некоторые по сути развалились и существуют только на бумаге.
РИА Новости05:26
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Мемориал в честь погибших медсестер из РФ открыли на авиабазе Хмеймим

На территории медицинского отряда вами установлен памятник сержантам Дураченко Надежде Владимировне и Михайловой Галине Викторовне, трагически погибшим при выполнении воинского долга в городе Алеппо, — сказал в своей речи на церемонии открытия мемориала командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.
iReactor02:41
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Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса

Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
Octagon.Mediaвчера в 15:00
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Ростуризм оценил потери от закрытия российских границ для иностранцев

Глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам" заявила, что потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов в России в 2020 году составили около 500 млрд руб. По ее словам, в прошлом году туризм принес стране $10,9 млрд, что сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.
Газета.Ru05:11
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