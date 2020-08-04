Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. Об этом говорится в программе Александра Лукашенко, с которой он идет на новые выборы.