Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
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Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. Об этом говорится в программе Александра Лукашенко, с которой он идет на новые выборы.В источнике
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