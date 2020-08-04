Политика
BFM.ruЛукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. Об этом говорится в программе Александра Лукашенко, с которой он идет на новые выборы.
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Армия и оружие
Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей
«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM 04:28
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанных под Минском и на юге страны россиян направили в страну специально.
РИА Новости 07:03
Общество
Путина попросили продлить действующие до ноября льготы по ипотеке
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продлить меры по льготной ипотеке, которые действуют до ноября.
Интерфакс 07:13
Общество
Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
RT на русском 06:56
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Армия и оружие
Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО
ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15. Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО.
Piter.tv вчера в 01:34
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Общество
Спровоцировать вторую волну коронавируса в РФ может массовость
Как сообщало ИА REGNUM, зав кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова прогнозирует в сентябре рост заболеваемости COVID-19 из-за возвращения российских туристов из-за границы.
REGNUM 07:14
Здоровье
Более 600 единиц нового оборудования получила ККБ № 1
Всего учреждение получило более 600 единиц — пульсоксиметры, бронхоскопы, рентген-аппараты и аппараты для гемодиализа.
Туапсинские вести 07:26
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Общество
В Италии насчитали полтора миллиона заражений коронавирусом
Около полутора миллионов итальянцев уже переболели коронавирусом, пишет газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на исследование население на наличие антител.
Газета.Ru 07:02
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Общество
ПФР выплатит семьям с детьми по 10 тысяч рублей на текущей неделе
Семьи в июне получили единовременно 10 тысяч рублей на каждого из детей от трех до 16 лет. Пособия были выплачены повторно в июле.
NewInform 01:34
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
Каким могло бы быть новое поколение легендарного внедорожника, Ульяновский автозавод показал в своих социальных сетях.
Автоновости дня 02:00
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента
Отмечается, что по статье расходов «Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации» в 2021 году планируется рост на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей.
RT на русском 04:38
Армия и оружие
Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса
В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.
DixiNews вчера в 03:10
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
Общество
Из Москвы в Чечню вернули более 100 человек за «недостойные поступки»
Власти Чечни вернули в республику более 100 человек за «недостойные поступки», совершенные вдали от дома.
Lenta.ru 06:41
Происшествия
СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
Здоровье
Онищенко заговорил о возросшем облучении россиян из-за коронавируса
Использование компьютерной томографии в целях диагностики коронавируса привело к увеличению коллективной дозы облучения россиян.
РЕН ТВ 07:09
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли трёх несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают.
News.ru 07:12
Авто
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado на японском рынке
Стоимость обновленного Toyota Land Cruiser Prado с модернизированным мотором в Японии составляет от 4,285 до 5,530 млн. иен, что в пересчете по текущему курсу эквивалентно примерно 3,0-3,9 млн. рублей.
Новые автомобили 05:34
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Причину произошедшего Кирилюк не уточнила. Пляж Момо находится под Измиром.
Известия вчера в 16:09
Наука
У динозавра впервые диагностировали рак
Злокачественную опухоль костной ткани впервые диагностирована у динозавра группой канадских ученых из университета Макмастера.
ИА Красная Весна 07:12
Общество
Знаток «Что? Где? Когда?» прокомментировал обвинение Друзя в домогательствах
Сергей Виватенко прокомментировал обвинение знатока Александра Друзя в домогательствах к школьницам.
Lenta.ru 06:47