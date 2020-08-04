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BFM.ru
BFM.ru

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны. Об этом говорится в программе Александра Лукашенко, с которой он идет на новые выборы.В источнике
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Известия

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии

Известия01:10
ТАСС

Белоруссия готовится к выборам. Оппозиция митингует, Лукашенко указывает на «внешние силы»

ТАСС03:15
Телеканал 360°

Лукашенко предложил провести референдум по изменению Конституции Белоруссии

Телеканал 360°01:30
РИА Новости

Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии

РИА Новости01:25
Газета.Ru

Лукашенко предложил изменить конституцию страны через референдум

Газета.Ru07:16
Lenta.ru

Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии

Lenta.ru01:06
URA.Ru

Лукашенко собрался менять Конституцию Белоруссии

URA.Ru00:07
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«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
РИА Новости05:36
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM09:59
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Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
RT на русском09:45
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Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новостивчера в 12:26
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МИД КНР отреагировал на требование Трампа продать TikTok

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа продать американское подразделение китайской социальной сети TikTok американской компании, иначе соцсеть прекратит работу на территории США.
RT на русском04:20
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Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

В конце 2018 года Кадыров вернул на родину из Москвы и устроил на работу по уборке улиц Грозного молодого чеченца, который в общественном транспорте бросил банку из-под энергетика в сидящего напротив человека со словами "Ахмат – сила".
РИА Новости05:55
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Суд оштрафовал брата Кокорина за тонировку автомобиля

Никулинский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, он обвинялся в отказе снимать тонировку с автомобиля, за что мог быть арестован на срок до 15 суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости09:51
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости09:58
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Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Вслед за громкими расставаниями Асмус и Харламова, Прилучного и Муцениеце (и ряда других персон) - еще одно, свежее: 56-летний телеведущий и режиссер Александр Гордон развелся со своей четвертой женой - таджичкой Нозанин Абдулвасиевой.
Российская газета10:14
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