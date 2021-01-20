Лукашенко предложил отапливать белорусские деревни дровами
Положение в лесной отрасли Белоруссии настолько стабильное, что страна может себе позволить отапливать деревни и города дровами, чтобы экономить дорогой газ, поставляемый из России.В источнике
С чего всё началось
В рамках обсуждения, президентом было поддержано предложение министра заменять на объектах дорогостоящий газ на низкосортную древесину, сообщает пресс-служба
белорусского лидера.
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Лукашенко: Мы должны отапливать дома дровами, чтобы сократить потребление природного газа
КП - Беларусьвчера в 05:17