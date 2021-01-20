Положение в лесной отрасли Белоруссии настолько стабильное, что страна может себе позволить отапливать деревни и города дровами, чтобы экономить дорогой газ, поставляемый из России.

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С чего всё началось В рамках обсуждения, президентом было поддержано предложение министра заменять на объектах дорогостоящий газ на низкосортную древесину, сообщает пресс-служба белорусского лидера. SNG.Today 06:24