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Национальное Аграрное Агентство
Национальное Аграрное Агентство

Лукашенко предложил отапливать белорусские деревни дровами

Положение в лесной отрасли Белоруссии настолько стабильное, что страна может себе позволить отапливать деревни и города дровами, чтобы экономить дорогой газ, поставляемый из России.В источнике
С чего всё началось
В рамках обсуждения, президентом было поддержано предложение министра заменять на объектах дорогостоящий газ на низкосортную древесину, сообщает пресс-служба
белорусского лидера.
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