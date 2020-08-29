Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Смотрите также
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО
Определено место похорон артиста Владимира Андреева
«Арсенал» победил «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии
Китайская GAC привезла на рынок РФ конкурента Kia Sportage
В акции «Ночь кино» примут участие 69 регионов России
Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака
Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в Белоруссии
Лукашенко оценил заявления о распаде Беларуси и передаче Гродно Польше
Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты
Определено место похорон артиста Владимира Андреева
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
США и страны Европы сделали совместное заявление по Белоруссии
«Арсенал» победил «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии
Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил правительству перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты. Об этом сообщило агентство БелТА. По словам белорусского лидера, грузопотоки республики через Литву формируют около 30% бюджета соседней страны.В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции
КП - Беларусьвчера в 06:50