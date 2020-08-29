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Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил правительству перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты. Об этом сообщило агентство БелТА. По словам белорусского лидера, грузопотоки республики через Литву формируют около 30% бюджета соседней страны.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РИА Новостивчера в 08:39
Коммерсантъ

Чем грозит Белоруссии отказ от литовской логистики

Коммерсантъвчера в 15:36
Газета.Ru

В Литве считают, что ответные санкции Минска ударят по Белоруссии

Газета.Ruвчера в 09:40
РБК

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РБКвчера в 07:40
Известия

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Известия00:30
Интерфакс

Лукашенко пообещал «поставить на место» страны, которые ввели санкции

Интерфаксвчера в 06:44
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАССвчера в 06:13
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусьвчера в 06:50

Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Факты27 августа в 00:51
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СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании назвали личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБК15:33
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В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:28
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Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
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Руководителя компании Bonduelle насмерть сбил автомобиль во Франции

Жером Бондюэль, сын основателя французской компании по переработке овощей Bonduelle и генеральный директор отдела развития и перспектив, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает France3.
Коммерсантъ12:11
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МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новости12:01
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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