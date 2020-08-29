Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил правительству перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты. Об этом сообщило агентство БелТА. По словам белорусского лидера, грузопотоки республики через Литву формируют около 30% бюджета соседней страны.