Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил правительству перенаправить все торговые потоки из Литвы на другие маршруты. Об этом сообщило агентство БелТА. По словам белорусского лидера, грузопотоки республики через Литву формируют около 30% бюджета соседней страны.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Известия00:30
Коммерсантъ

Чем грозит Белоруссии отказ от литовской логистики

Коммерсантъвчера в 15:36
Газета.Ru

Лукашенко пригрозил ответить на санкции Запада

Газета.Ruвчера в 06:39
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РИА Новостивчера в 08:39
Интерфакс

Лукашенко пообещал «поставить на место» страны, которые ввели санкции

Интерфаксвчера в 06:44
РБК

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РБКвчера в 07:40
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАССвчера в 06:13
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусьвчера в 06:50

В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко обращение, в котором предлагает запретить услуги караоке в развлекательных заведениях до конца текущего года, передает RT.
В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
Газета.Ru01:18
148

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
0:49
REGNUM22:22
130

Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
1:14
Lenta.ruвчера в 14:24
41

Соседов назвал оскорбившего Корчевникова гостя «инвалидом на голову»

Возмутительный случай произошел за кулисами телешоу "Судьба человека", ведущим которого является Борис Корчевников: один из звездных гостей на просьбу быть снисходительным к плохому слуху ведущего возмутился, назвав того "глухим инвалидом".
Народные новостивчера в 12:49
39

Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации "Ростех") полагают, что производители мороженого получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены.
Газета.Ruвчера в 03:08
169

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

Сейчас это очевидно, это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии…и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности.
Владимир Путин
Городовой27 августа в 11:57
72

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
69

Эксперт рекомендовал не оставлять в розетке зарядник без смартфона

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что зарядное устройство для электронных гаджетов нельзя оставлять в розетке, поскольку это может привести к выходу зарядки из строя и даже к возгоранию, передает агентство "Прайм".
Известия21:18
53

Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
8

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК00:32
193

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
2,9K