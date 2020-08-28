Лукашенко перенаправил торговые потоки из портов Литвы и Польши
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перенаправить торговые пути из портов Польши и Литвы. Так, они будут проходить не через Белоруссию, а через Балтику и Черное море. Об этом сообщает радио Sputnik Беларусь.В источнике
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Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции
КП - Беларусьвчера в 06:50