Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Mockva.ru
Mockva.ru

Лукашенко перенаправил торговые потоки из портов Литвы и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перенаправить торговые пути из портов Польши и Литвы. Так, они будут проходить не через Белоруссию, а через Балтику и Черное море. Об этом сообщает радио Sputnik Беларусь.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

Известия00:30
Коммерсантъ

Чем грозит Белоруссии отказ от литовской логистики

Коммерсантъвчера в 15:36
РБК

Лукашенко предложил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РБКвчера в 07:40
Газета.Ru

В Литве считают, что ответные санкции Минска ударят по Белоруссии

Газета.Ruвчера в 09:40
РИА Новости

Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы

РИА Новостивчера в 08:39
Интерфакс

Лукашенко пообещал «поставить на место» страны, которые ввели санкции

Интерфаксвчера в 06:44
ТАСС

Лукашенко обещает жесткий ответ белорусской стороны на введение санкционных мер

ТАССвчера в 06:13
КП - Беларусь

Лукашенко грозит перенаправить торговые потоки Литвы и Польши: Мы им покажем, что такое санкции

КП - Беларусьвчера в 06:50

Всему виной — пост худрука: Джигурда предложил допросить Гармаша по делу Ефремова

Схожую с версией Джигурды информацию недавно озвучил и Александр Добровинский, рассказавший, почему в роковой вечер на месте ДТП оказалось сразу как минимум трое друзей-артистов Ефремова — они ехали устраивать революцию в театре.
Радио Комсомольская правда10:58
10

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
26

В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:28
11

Оппозиция обвинила Лукашенко в неумении строить отношения с Россией

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
РИА Новости14:14