Тачскрины в автомобилях оказались грязнее туалетов

В результате оказалось, что самым грязным в салоне является руль, но наибольшее внимание привлекли органы управления аудиосистемой, на которых скопилась на 371% больше бактерий, чем в офисном туалете, с которого радии чистоты эксперимента также была взята проба.