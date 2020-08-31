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Лукашенко предложил создать не завязанную на нем систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать систему устройства общественной жизни, «не завязанную на личности, в том числе Лукашенко», сообщает «БелТА».В источнике
С чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало признал, что общественная система в стране носит авторитарный характер, передает
 «Белта».
Дождь06:56
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Известия

Лукашенко предложил создать не завязанную на нем систему

Известия07:46
ТАСС

Лукашенко заявил о необходимости создания системы, не завязанной на президенте

ТАСС05:06
РИА Новости

Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему

РИА Новости07:08
Эхо Москвы

Александр Лукашенко признал, что политическая система в Белоруссии имеет признаки авторитарного режима

Эхо Москвы07:13
РБК

Лукашенко предложил создать «не завязанную на Лукашенко» систему

РБК05:35
Российская газета

Лукашенко предложил создать не завязанную на него систему

Российская газета07:28
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссии нужна не завязанная на президенте система

Коммерсантъ04:53

В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости07:55
1

В Севастополе отменят «драконовский режим» в школах

Вернуться в школу после недолгого пропуска в Севастополе можно будет по записке от родителей — врио губернатора Михаил Развожаев призвал пересмотреть решение об обязательном предоставлении справки от врача даже из-за однодневного пропуска занятий.
ForPost08:28
4

Прокуратура Нидерландов еще не получила документов по делу MH17

Прокуратуре Нидерландов пока не удалось получить у Совбеза страны засекреченные документы по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс 31 августа журналистам.
ИА Красная Весна06:24
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Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" "Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации", — говорится в тексте приказа.
REGNUM06:10
9

Тачскрины в автомобилях оказались грязнее туалетов

В результате оказалось, что самым грязным в салоне является руль, но наибольшее внимание привлекли органы управления аудиосистемой, на которых скопилась на 371% больше бактерий, чем в офисном туалете, с которого радии чистоты эксперимента также была взята проба.
32CARS.ru01:39