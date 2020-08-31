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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в работе судов в республике необходима система, которая не была бы завязана на личности главы государства.В источнике
С чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало признал, что общественная система в стране носит авторитарный характер, передает
 «Белта».
Дождь06:56
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Известия

Лукашенко предложил создать не завязанную на нем систему

Известия07:46
Российская газета

Лукашенко предложил создать не завязанную на него систему

Российская газета07:28
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссии нужна не завязанная на президенте система

Коммерсантъ04:53
Эхо Москвы

Александр Лукашенко признал, что политическая система в Белоруссии имеет признаки авторитарного режима

Эхо Москвы07:13
РБК

Лукашенко предложил создать «не завязанную на Лукашенко» систему

РБК05:35
ТАСС

Лукашенко заявил о необходимости создания системы, не завязанной на президенте

ТАСС05:06
РИА Новости

Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему

РИА Новости07:08

Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-главы «Дальспецстроя»

Генпрокуратура России потребовала изъять в доход государства незаконно нажитое имущество экс-главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана на сумму более 1 млрд рублей, сообщает надзорное ведомство.
RT на русском07:49

Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».
REGNUM06:56
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Правящая партия в Черногории потеряла большинство мест в парламенте

Партия президента Черногории Мило Джукановича на парламентских выборах в стране не получила большинство мест в парламенте, хотя и набрала больше голосов, чем оппозиция, передает ТАСС.
Национальная служба новостей06:33
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих

Запуск на орбиту четвертого и пятого спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих, сообщил «РИА Новости» генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Коммерсантъ22:43
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