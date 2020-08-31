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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в работе судов в республике необходима система, которая не была бы завязана на личности главы государства.В источнике
С чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало признал, что общественная система в стране носит авторитарный характер, передает
 «Белта».
Дождь06:56
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Александр Лукашенко заявил о необходимости создания системы, не завязанной на личности президента

Эхо Москвы10:11
ТАСС

Лукашенко заявил о необходимости создания системы, не завязанной на президенте

ТАСС05:06
Российская газета

Лукашенко предложил создать не завязанную на него систему

Российская газета07:28
РИА Новости

Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему

РИА Новости07:08
РБК

Лукашенко предложил создать «не завязанную на Лукашенко» систему

РБК05:35
Известия

Лукашенко предложил создать не завязанную на нем систему

Известия07:46
Коммерсантъ

Лукашенко: Белоруссии нужна не завязанная на президенте система

Коммерсантъ04:53

Папуасы попросили патриарха Кирилла приобщить их к православию

Порт-Морсби, 31 августа 2020, 13:30 — REGNUM В Папуа — Новой Гвинее более 100 коренных жителей написали коллективное обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой начать в стране православную миссию.
Папуасы попросили патриарха Кирилла приобщить их к православию
REGNUM06:30
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Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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Главу католиков Белоруссии не пустили в страну без объяснения причин

«На пограничном переходе Кузница—Белосток—Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну»,— сообщили в РКЦ в республике.
Коммерсантъ09:13
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Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

В целях недопущения «школьно-обсуловленных» расстройств здоровья родителям рекомендовали следить за режимом труда и отдыха своих детей, применять сбалансированное питание, проводить гимнастику их глаз, а также сократить использование детьми гаджетов и в целом придерживаться здорового образа жизни.
REGNUM06:37
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16 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Королёве за выходные

За минувшие выходные в Королёве выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по состоянию на 31 августа в городском округе зафиксировано 3 197 случаев заболевания COVID-19, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.
Спутник (Королев)06:36
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