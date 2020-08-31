Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему
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Лукашенко предложил создать не завязанную на нем судебную систему
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в работе судов в республике необходима система, которая не была бы завязана на личности главы государства.В источнике
С чего всё началось
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало признал, что общественная система в стране носит авторитарный характер, передает
«Белта».
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