Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил улучшение эпидемиологической ситуации в республике и предсказал победу над коронавирусом, пишет БЕЛТА.

Лукашенко заявил о победе над коронавирусом с божьей помощью

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