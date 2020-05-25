Коронавирус
Lenta.ruЛукашенко заявил о победе над коронавирусом с божьей помощью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил улучшение эпидемиологической ситуации в республике и предсказал победу над коронавирусом, пишет БЕЛТА.
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой
Юморист Евгений Петросян подтвердил отношения со своей помощницей Татьяной Брухуновой, опубликовав в Instagram первое совместное фото с ней.
Газета.Ru 05:05
Общество
Школьные выпускные в России могут пройти в традиционном формате
Smolnarod.ru 07:23
Политика
На Украине сочли возможным «выбить» Россию из проектов США по космосу
Украина могла бы «выбить» российские компании из американских космических проектов, если страна начнет производить ракетные двигатели первой ступени.
РБК 10:54
Происшествия
У бывшего замглавы Калининского района проходит обыск
В понедельник, 25 мая, у бывшего замглавы администрации Калининского района Петербурга Романа Сапижака проходят обыски.
Peterburg2.ru 09:49
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
Происшествия
В Екатеринбурге прошел сильный ураган
Сильным ветром в городе с корнем вырывало деревья, которые перекрывали улицы и мяли машины на парковках, срывало крыши, роняло краны на стройках и сносило с крыш домов антенны сотовых операторов.
Вечерние Ведомости 09:11
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Фигурное катание
Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Как сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса, этот рекорд для Трусовой стал уже третьим. Ранее спортсменка выполняла четверные тулуп и лутц.
Российская газета 09:56
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Экономика
РЖД снизили инвестпрограмму-2020
Инвестпрограмма РЖД на 2020 год пока сокращена до 620 миллиардов рублей с 820 миллиардов рублей, снижение коснулось, например, проектирования, которое допустимо сдвинуть, но могут увеличить ее объём без господдержки, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
Общество
У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок
У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала.
Lenta.ru 10:32
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 23:57
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
RT на русском 10:45
Гаджеты
Xiaomi представила умный замок Smart Lock E
На платформе коллективного финансирования Xiaomi представлен умный замок под названием Smart Lock E, который пока можно приобрести за 126 долларов, а позже его стоимость возрастет до 140 у.е. Умный замок Xiaomi Smart Lock E включает в себя шесть способов разблокировки, в том числе дактилоскоп, пароль, временный пароль, Bluetooth, Homekit и аварийный ключ.
Anonsens 07:52
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус
Lenta.ru 06:10
Футбол
Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.
Чемпионат 10:08
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47
Кино
Студия Pixar выпустила мультфильм про гея
Поступь актуальных веяний столь неумолима, а разум индустрии "прогрессивно" прочистился настолько, что Pixar, ведущая западня анимационная студия, сняла об этом мультфильм.
Российская газета 05:26
Общество
В России есть все условия для отдыха, заявил вице-премьер Чернышенко
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в России есть все условия для того, чтобы провести отпуск.
РИА Новости 10:03
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Общество
В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ
Принято решение провести 29 и 30 июня пробный Единый государственный экзамен. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
RT на русском 11:24
Политика
Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17