Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
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с чего всё началось
Россия каждый год начинает прессовать Белоруссию, завинчивая гайки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы
» во вторник, 24 декабря.
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Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Младенца в коробке нашли в подъезде дома в Мытищах

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Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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