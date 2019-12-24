с чего всё началось

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии

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Происшествия Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Политика Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.

Армия и оружие Турция пытается доминировать в Ливии за счет террористов ПНС Анкара делает ставку на сирийских радикальных исламистов, отмечает эксперт, рассчитывая, что их участия в противостоянии на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии не допустит урегулирования обстановки.

Политика Путин потребовал лучшего в мире оружия Путин призвал провести всесторонний анализ угроз для России, а также работать над новыми договоренностями о контроле за вооружениями.