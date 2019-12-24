Политика
Lenta.ruЛукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
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с чего всё началось
Россия каждый год начинает прессовать Белоруссию, завинчивая гайки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, 24 декабря.Известия07:03
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