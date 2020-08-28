Лукашенко предупредил Запад о последствиях в случае войны в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад задуматься о последствиях волнений в республике. По его словам, если в Белоруссии «полыхнёт», судьба Европы может оказаться под угрозой.В источнике
С чего всё началось
«Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет», — цитирует лидера 28 августа «БелТА
».
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