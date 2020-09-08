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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией

Лукашенко рассказал, что предупредил об опасности "старшего брата" - российского президента Владимира Путина. Он также призвал "не расслабляться" из-за "определенных политических событий", которые скоро произойдут в России.В источнике
С чего всё началось
Влиянию Telegram-каналов на политику невозможно противостоять, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам, пишет
 RT.
РБК10:58
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о возможном влиянии Польши на российскую политику через Telegram

Коммерсантъ12:20
RT на русском

Лукашенко оценил роль Telegram-каналов в координации протестов

RT на русском10:37
Московский Комсомолец

Лукашенко предупредил Россию: «У вас может быть на ровном месте»

Московский Комсомолец11:01
РБК

Лукашенко заявил о невозможности бороться с Telegram-каналами

РБК10:58
Фонтанка.Ру

«Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия». Лукашенко предупредил «старшего брата» Путина о влиянии США через Интернет

Фонтанка.Ру10:53
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией

Газета.Ru12:14
РИА Новости

Лукашенко: если Белоруссия «рухнет», следующей будет Россия

РИА Новости10:32

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Ведомости11:55
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Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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«Открывай»: Украина определилась со своим представителем на «Детском Евровидении»

Представителя Украины на «Евровидение» отбирали путем голосования зрителей и жюри, всего на должность самого лучшего юного певца в этом году претендовали 11 финалистов национального отбора.
Украина.ру09:42

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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