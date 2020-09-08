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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией

Лукашенко рассказал, что предупредил об опасности "старшего брата" - российского президента Владимира Путина. Он также призвал "не расслабляться" из-за "определенных политических событий", которые скоро произойдут в России.В источнике
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РБК

Лукашенко предупредил о крахе России вслед за Белоруссией

РБК13:48
Lenta.ru

Лукашенко предрек крушение России после Белоруссии

Lenta.ru13:06
РИА Новости

Лукашенко предупредил о крушении России после Белоруссии

РИА Новости10:32
Известия

Лукашенко предсказал «крах» России в случае разрушения Белоруссии

Известия11:11
News.ru

Лукашенко предупредил Путина об «обрушении» России следом за Белоруссией

News.ru11:01
Царьград

Лукашенко сделал предупреждение России: «Вы не расслабляйтесь»

Царьград10:33
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией

Газета.Ru12:14

Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову задержали для установления обстоятельств произошедшего на границе с Украиной, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский в официальном Telegram-канале ведомства.
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
РИА Новости06:18

Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина

«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге («Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа»)», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, верит ли он, что Трамп мог так отзываться о Путине, и как в Кремле могут прокомментировать слова о якобы «триллионном состоянии» российского президента.
Известия14:07
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новости11:14
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Гайч принёс «ЦСКА» победу над «Арсеналом» в товарищеском матче

Во время перерыва на игры сборных команды Российской Премьер-Лиги по футболу проводят контрольные поединки Одним из таких сражений стала встреча между профессиональным футбольным клубом "ЦСКА" и тульским "Арсеналом".
Честный рейтинг букмекеров12:22
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Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфакс11:07
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Поветкин назвал братскими народы РФ, Белоруссии и Украины

Валерий Шарифулин / ТАСС Российский боксер и обладатель титула временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Александр Поветкин считает, что народы РФ, Украины и Белоруссии пытаются поссорить.
РЕН ТВ13:33