Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией
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Лидер белорусского народа Александр Лукашенко заверил, что после крушения Белоруссии следующей может стать Россия. Соответствующие слова были приведены в интервью на российском телевидении. Новость передает информационное издание RT.В источнике
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