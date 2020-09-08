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Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией

Лидер белорусского народа Александр Лукашенко заверил, что после крушения Белоруссии следующей может стать Россия. Соответствующие слова были приведены в интервью на российском телевидении. Новость передает информационное издание RT.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко заявил, что Россия станет следующей, если Белоруссия рухнет

ТАСС14:48
РБК

Лукашенко предупредил о крахе России вслед за Белоруссией

РБК13:48
РИА Новости

Лукашенко предупредил о крушении России после Белоруссии

РИА Новости10:32
Известия

Лукашенко предсказал «крах» России в случае разрушения Белоруссии

Известия11:11
News.ru

Лукашенко предупредил Путина об «обрушении» России следом за Белоруссией

News.ru11:01
Царьград

Лукашенко сделал предупреждение России: «Вы не расслабляйтесь»

Царьград10:33
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией

Газета.Ru12:14

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Минск представил ОБСЕ и Москве свой план выхода из кризиса

Что Минск обещает ОБСЕ и Москве После августовских президентских выборов в Белоруссии, победителем которых был официально объявлен Александр Лукашенко, непрерывно идут массовые протестные акции, на некоторых предприятиях прошли забастовки.
РБК09:35
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru15:33
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Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Интерфакс09:08
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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