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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией

Лукашенко рассказал, что предупредил об опасности "старшего брата" - российского президента Владимира Путина. Он также призвал "не расслабляться" из-за "определенных политических событий", которые скоро произойдут в России.В источнике
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Московский Комсомолец

Лукашенко: «Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия»

Московский Комсомолец17:31
ТАСС

Лукашенко заявил, что Россия станет следующей, если Белоруссия рухнет

ТАССвчера в 14:48
РБК

Лукашенко предупредил о крахе России вслед за Белоруссией

РБКвчера в 13:48
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о возможном влиянии Польши на российскую политику через Telegram

Коммерсантъвчера в 12:20
Комсомольская правда

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 10:52
RT на русском

Лукашенко оценил роль Telegram-каналов в координации протестов

RT на русскомвчера в 10:37
РИА Новости

Лукашенко предупредил о крушении России после Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:32

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Латушко подтвердил, что Колесникова порвала свой паспорт

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко подтвердил, что его коллега Мария Колесникова порвала свой паспорт, когда ее пытались вывезти на Украину, пишет РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 08:21
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Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области дал поручение врио губернатора региона Игорю Кобзеву взять под особый контроль вопрос темпов ввода в эксплуатацию социальных объектов.
Коммерсантъвчера в 09:02
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