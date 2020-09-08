Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией
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Лукашенко рассказал, что предупредил об опасности "старшего брата" - российского президента Владимира Путина. Он также призвал "не расслабляться" из-за "определенных политических событий", которые скоро произойдут в России.В источнике
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Коммерсантъвчера в 12:20