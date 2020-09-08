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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией

Лукашенко рассказал, что предупредил об опасности "старшего брата" - российского президента Владимира Путина. Он также призвал "не расслабляться" из-за "определенных политических событий", которые скоро произойдут в России.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко заявил, что Россия станет следующей, если Белоруссия рухнет

ТАССвчера в 14:48
РИА Новости

Лукашенко предупредил о крушении России после Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:32
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией

Газета.Ruвчера в 12:14
Известия

Лукашенко предсказал «крах» России в случае разрушения Белоруссии

Известиявчера в 11:11
News.ru

Лукашенко предупредил Путина об «обрушении» России следом за Белоруссией

News.ruвчера в 11:01
Царьград

Лукашенко сделал предупреждение России: «Вы не расслабляйтесь»

Царьградвчера в 10:33
РБК

Лукашенко предупредил о крахе России вслед за Белоруссией

РБКвчера в 13:48

Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новостивчера в 14:17
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В Москве впервые пройдет ярмарка молодого современного искусства blazar

Ярмарка blazar, официальный спутник 8-й международной ярмарки современного искусства Cosmoscow и спецпроект VII Московской международной биеннале молодого искусства, впервые пройдет в Москве с 9 по 13 сентября.
ТАСС17:25

Новый Nissan Micra будет создан компанией Renault

Главный операционный директор Ниссана Ашвани Гупта в интервью Le Monde заявил, что следующее поколение хэтчбека Nissan Micra будет не только выпускаться компанией Renault, но и окажется спроектировано ею же.
Драйввчера в 10:51
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Пропавшие белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь

Пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь КС Иван Кравцов, с которыми ранее не могли связаться их соратники, вышли на связь, сообщила пресс-служба совета.
Интерфаксвчера в 10:01
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Соратник Колесниковой заявил, что для нее были куплены билеты в Мюнхен

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков рассказал, что нашел в машине билеты, для него и коллеги по совету Ивана Кравцова - в Турцию, а для члена президиума совета Марии Колесниковой - через Вену в Мюнхен.
РИА Новостивчера в 15:20
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Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Интерфаксвчера в 09:08
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