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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией

Лукашенко рассказал, что предупредил об опасности "старшего брата" - российского президента Владимира Путина. Он также призвал "не расслабляться" из-за "определенных политических событий", которые скоро произойдут в России.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Лукашенко: «Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия»

Московский Комсомолец17:31
РИА Новости

Лукашенко предупредил о крушении России после Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:32
РБК

Лукашенко предупредил о крахе России вслед за Белоруссией

РБКвчера в 13:48
Коммерсантъ

Лукашенко заявил о возможном влиянии Польши на российскую политику через Telegram

Коммерсантъвчера в 12:20
Комсомольская правда

Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 10:52
RT на русском

Лукашенко оценил роль Telegram-каналов в координации протестов

RT на русскомвчера в 10:37
ТАСС

Лукашенко заявил, что Россия станет следующей, если Белоруссия рухнет

ТАССвчера в 14:48

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Лондон, 9 сентября 2020, 02:06 — REGNUM Возможный побочный эффект у одного из участников клинических испытаний вакцины против коронавируса в Великобритании заставил англо-шведсую фармацевтическую компанию AstraZeneca прервать исследования, сообщает портал Stat News со ссылкой на представителя фармкомпании.
REGNUM19:06
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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В Алтайском крае за сутки коронавирусом заболели 60 человек, 5 умерли

За последние 24 часа на территории Алтайского края еще у 60 человек подтвержден диагноз «коронавирус», вылечились — 67 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 01:40
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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