Лукашенко предупредил о крушении России вслед за Белоруссией
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Лукашенко рассказал, что предупредил об опасности "старшего брата" - российского президента Владимира Путина. Он также призвал "не расслабляться" из-за "определенных политических событий", которые скоро произойдут в России.В источнике
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Лукашенко заявил о возможном влиянии Польши на российскую политику через Telegram
Коммерсантъвчера в 12:20