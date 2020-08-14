Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок в стране
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если в стране остановится производство во время забастовок, проходящих на предприятиях, этим смогут воспользоваться конкуренты, и Белоруссия рискует это производство «никогда не раскрутить».В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по работе строительной отрасли прокомментировал забастовки трудовых коллективов по всей стране, сообщает "БелТА
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