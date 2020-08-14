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РБК
РБК

Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если в стране остановится производство во время забастовок, проходящих на предприятиях, этим смогут воспользоваться конкуренты, и Белоруссия рискует это производство «никогда не раскрутить».В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по работе строительной отрасли прокомментировал забастовки трудовых коллективов по всей стране, сообщает "БелТА
".
АМИТЕЛ05:45
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РБК

Лукашенко предупредил о негативных последствиях забастовок в стране

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АМИТЕЛ

«Пока живой». Лукашенко ответил на слухи про свой отъезд из страны

АМИТЕЛ05:45
Дождь

Лукашенко заявил, что не уехал из Беларуси и прокомментировал забастовки

Дождь05:38
Коммерсантъ

Лукашенко считает забастовки в Белоруссии выгодными иностранным конкурентам

Коммерсантъ05:26
Газета.Ru

Лукашенко назвал забастовки на предприятиях выгодными для России, ФРГ и США

Газета.Ru05:20
Российская газета

Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам

Российская газета05:12
Говорит Москва

Лукашенко призвал белорусов не бастовать

Говорит Москва04:46

В России предложили создать комитет национального спасения Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются массовые протестные акции, начавшиеся в стране после оглашения предварительных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, свыше 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашанко.
REGNUM02:08
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Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Рудакова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливане, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости05:30