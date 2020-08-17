Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в кордон против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о том, что начавшиеся после выборов главы государства протесты могут превратить страну в «санитарный кордон» против России.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Лукашенко испугался реакции России из-за протестов

Московский Комсомолецвчера в 15:25
РИА Новости

Лукашенко предупредил о создании «санитарного кордона» против России

РИА Новостивчера в 16:52
Lenta.ru

Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в кордон против России

Lenta.ruвчера в 15:35
Газета.Ru

Лукашенко предупредил о «санитарном кордоне» против России

Газета.Ruвчера в 16:27
РБК

Лукашенко предупредил о «ланцуге от Вильнюса до Киева»

РБК18:50
Взгляд.ру

Лукашенко предостерег белорусов от участия в «санитарном кордоне» против России

Взгляд.рувчера в 15:24
Комсомольская правда

Лукашенко опасается, что протесты могут превратить Беларусь в «санитарный кордон» против России

Комсомольская правдавчера в 15:08

Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение
ИА Красная Весна15 августа в 22:32

«Мы вас ожидали»: появился тизер новой игры про Бэтмена от WB Montreal

В Twitter студии WB Montreal появился свежий тизер новой игры про Бэтмена, в котором снова мелькают намёки на Суд Сов. В нём показывают своеобразный прицел, в центре которого мелькают разные знаки.
Игромания.рувчера в 11:31
1

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2K

«Полюс» намерен консолидировать 100% «Лензолота»

"Полюс Красноярск" (дочерняя структура ПАО "Полюс"), в рамках консолидации активов компании предлагает держателям обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Лензолото" продать свои акции, либо обменять их на акции материнской компании, говорится в сообщении "Полюса".
Вестник золотопромышленникавчера в 03:30

Александр Лукашенко не на тех наехал

Другие страны тоже все увереннее говорят о «новой реальности» в Белоруссии — представители ведущих партий в Европарламенте объявили, что считают Александра Лукашенко персоной нон грата, а Украина отозвала для консультаций посла — ее обеспокоили заявления о возможном вмешательстве России в белорусский кризис.
Коммерсантъвчера в 15:52

Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
55

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
144