Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в кордон против России
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о том, что начавшиеся после выборов главы государства протесты могут превратить страну в «санитарный кордон» против России.В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко предостерег белорусов от участия в «санитарном кордоне» против России
Взгляд.рувчера в 15:24
Лукашенко опасается, что протесты могут превратить Беларусь в «санитарный кордон» против России
Комсомольская правдавчера в 15:08