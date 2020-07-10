Политика
РИА НовостиЛукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии
Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии. На встрече с местными СМИ глава государства назвал сохранение суверенитета главной задачей.
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Лукашенко выразил готовность перераспределить полномочия в новой Конституции Белоруссии
Интерфаксвчера в 14:56
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Политика
Песков ответил на вопрос об отношении Путина к проявлениям гомофобии
Президент России Владимир Путин относится нетерпимо к любым перегибам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о гомофобных высказываниях в присутствии главы государства.
RT на русском 07:11
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Общество
ЕГЭ по математике профильного уровня прошел без серьезных нарушений
"Экзамен по математике профильного уровня 10 июля прошел в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
Политика
Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из музея в мечеть и поступит в зависимости от него.
РИА Новости 09:05
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКА
Чемпионат вчера в 10:49
Общество
Собянин не ожидает второй волны коронавируса в Москве
Вторая волна распространения коронавируса в Москве не ожидается, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24».
Ведомости 08:42
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Происшествия
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым
Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции.
BFM.ru вчера в 12:52
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Известия вчера в 21:25
Здоровье
Физиолог рассказал, как закаляться холодной водой, когда нет горячей
Президент общественной организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказал, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует быть острожными при водных процедурах при летних отключениях воды.
РЕН ТВ 08:39
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Технологии
Трейлер Death Stranding под песню Цоя. Вышло гениально
Перед выходом Death Stranding на ПК ютубер UselessMouth объединил творчество двух гениев в новом ролике.
Cyber.sports.ru вчера в 06:11
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих
В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.
РБК 09:02
Общество
Дмитрий Патрушев назвал Брянщину аграрным лидером
Сегодня министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил проходящую на Брянщине крупнейшую в стране аграрную выставку Всероссийский день поля.
Брянский рабочий 08:46
Автоспорт
Квят не попал в десятку в первой практике «Гран-при Штирии»
На трассе "Ред Булл Ринг" состоялись первые заезды в рамках "Гран-при Штирии".
Pravda.Ru 06:59
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news 08 июля в 14:19
Общество
Правительство намерено запретить продажу разливного пива
После ужесточения требований к «наливайкам», чиновники намерены запретить и продажу разливного пива в магазинах.
Go64.ru 08:56
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность второй волны COVID-19 в стране.
RT на русском 06:31
Политика
На Украине завели еще четыре дела против Порошенко
Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала еще четыре уголовных дела против бывшего президента Петра Порошенко, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства.
Газета.Ru 07:57
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
РИА Новости 07:57
Здоровье
ВОЗ контактирует с Казахстаном после сообщений о неизвестной пневмонии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с властями Казахстана на фоне предупреждения от китайского посольства о неизвестном виде смертоносной пневмонии, сообщил РИА Новости представитель организации.
РИА Новости 06:52
Экономика
США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
Известия вчера в 20:40
Технологии
В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой
На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38