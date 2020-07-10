Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии

Президент Александр Лукашенко заявил об угрозе развала Белоруссии. На встрече с местными СМИ глава государства назвал сохранение суверенитета главной задачей.
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Лукашенко предупредил об угрозе обрушения Белоруссии

Lenta.ru02:12

Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии

РИА Новости07:44

Лукашенко указал на основную задачу при изменении конституции

ИА Красная Весна08:35

Лукашенко указал на угрозу развала Белоруссии

Газета.Ru08:20

Александр Лукашенко заявил, что согласен перераспределить властные полномочия в новой Конституции

Эхо Москвывчера в 15:31

Лукашенко выразил готовность перераспределить полномочия в новой Конституции Белоруссии

Интерфаксвчера в 14:56

Конституция, а не майдан: Лукашенко рассказал о том, что нужно Белоруссии

REGNUMвчера в 14:42
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:58, Ашберн

Лукашенко: Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость

КП - Беларусьвчера в 13:35
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Общество

Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года

До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань 12:39
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

REGNUM 13:02
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Экономика

Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 12:26
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Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
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Авто

УАЗ на модель Aurus заменит «Русский Прадо»

Компания УАЗ заменит известную по прозвищу «Русский Прадо» модель «Патриот» автомобиль Aurus.
МедиаПоток 03:43
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
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Здоровье

Названы вредные продукты при высоком уровне холестерина

Минимизировать потребление насыщенных жиров предписывали людям с диагнозом семейная гиперхолестеринемия в течение десятилетий.
Live24 08 июля в 05:25
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Технологии

Павел Дуров сообщил об уничтожении Apple стартапов по всему миру

Компания Apple злоупотребляет своим положением, уничтожает стартапы по во всем мире, а также эксплуатирует разработчиков приложений.
ToDay News Ufa вчера в 13:36
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Политика

Лавров заявил о нежелании России уговаривать США сохранить ДСНВ-3

ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, напоминает агентство. Договор рассчитан на десять лет с возможным продлением.
BFM.ru 07:51
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Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском 06:21
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Шоу-бизнес

Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына

В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
Paparazzi.ru вчера в 09:14
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Шоу-бизнес

14-летняя дочь Анастасии Волочковой призналась, что живет с отцом

Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Летидор 06:45
13
Общество

В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек

В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
7
Здоровье

В ВОЗ выступили против жёсткого карантина по коронавирусу

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ВОЗ выступает против введения полного карантина в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 12:57
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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
3
Здоровье

Больные в COVID-госпитале Екатеринбурга ждут приема на улице

Пациенты поликлиники №14 в Екатеринбурге в больнице, которая специализируется на больных коронавирусом, ждут приема на улице.
URA.Ru 08:48
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
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Футбол

Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Примеры с «Осасуной»

Матч 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Сельта» состоится завтра, 11 июля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.
Чемпионат 12:42
Космос

Гипотетическая Девятая планета может оказаться первичной черной дырой

Астрономы из Гарвардского университета, США, совместно с учеными проекта Black Hole Initiative (BHI) разработали новый метод обнаружения черных дыр во внешней части Солнечной системы, который позволит также раз и навсегда определить природу гипотетической Девятой планеты.
AstroNews.ru 11:07
Политика

Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции, которая продлевает работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.
KM.ru 08 июля в 01:08
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Общество

Смертность в России за май выросла на 11,9%

Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
Новые Известия 12:32
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Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
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Происшествия

Суд арестовал губернатора Фургала по делу об убийствах

РБК 07:30
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