Политика
РБКЛукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Главной задачей силовых органов в период избирательной кампании служит сохранение стабильности в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
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Политика
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Политика
В Кремле прокомментировали идею урезать зарплаты топ-менеджерам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства.
Lenta.ru 06:47
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Политика
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
Армия и оружие
ВПК превратила бронеавтомобиль «Тигр» в самоходный миномёт
ВПК превратила бронеавтомобиль «Тигр» в самоходный миномёт, смонтировав артиллерийскую систему в корме.
ВладТайм 07 июня в 04:13
Происшествия
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 06:21
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor вчера в 06:51
Общество
В Подмосковье подготовят план по смягчению ограничений
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Московской области.
RT на русском 05:25
Политика
Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову
Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
Происшествия
В Петербурге проходят обыски в автосалоне «Авангард»
Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, оперативные мероприятия проходят и в автосалоне "Авангард", бенефициаром которого является экс-хоккеист и действующий президент омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский.
ТАСС 05:53
Происшествия
Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП
StarHit.ru 04:24
Общество
В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы
Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
Армия и оружие
ВСУ за сутки два раза открывали огонь по ДНР
Новостной фронт 07 июня в 02:40
Политика
Мишустин освободил Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04:39
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
ProstoProSport 05:50
Общество
Академик оценил силу второй и последующих волн коронавируса
Третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер.
Lenta.ru 07:01
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Наука
Опубликовали информацию о случаях скрещивания людей и животных
Evo-rus.com вчера в 08:52
Общество
В Саратовской области продлили режим самоизоляции
На территории Саратовской области продлевается режим самоизоляции для населения.
Регион 64 вчера в 12:15
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала свой загородный дом
Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
Происшествия
У историка Соколова появился еще один адвокат
РИА Новости 06:43
Общество
В России в июне изменится график выплат пенсий
Изменения в графике выдачи пенсий произошли из-за праздничных дней – 12, 13, 14 июня (празднуется День России) и 24 июня (парад Победы).
Smolnarod.ru 06:51
Общество
Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
Российская газета 03:37