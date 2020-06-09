Политика

РБКРБКЛукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Главной задачей силовых органов в период избирательной кампании служит сохранение стабильности в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
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Лукашенко допускает, что «группы боевиков» захотят побоища на выборах

Газета.Ru06:32

Лукашенко не исключил побоища «группы боевиков» во время выборов

RT на русском04:50

Лукашенко не исключил, что во время предстоящих выборов некие силы захотят спровоцировать конфликт в республике

Эхо Москвы05:32

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

РБК05:30

Лукашенко не исключил, что «группы боевиков» захотят побоища на выборах

РИА Новости05:17

Лукашенко предупредил об активности боевиков во время выборов

Московский Комсомолец05:08

Лукашенко предупредил о попытках оппозиции собрать боевиков для «побоища»

Lenta.ru05:43
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
48
Происшествия

Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжелую часть статьи

РИА Новости 03:52
1,6K
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
336
Политика

В Кремле прокомментировали идею урезать зарплаты топ-менеджерам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства.
Lenta.ru 06:47
3
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
160
Армия и оружие

ВПК превратила бронеавтомобиль «Тигр» в самоходный миномёт

ВПК превратила бронеавтомобиль «Тигр» в самоходный миномёт, смонтировав артиллерийскую систему в корме.
ВладТайм 07 июня в 04:13
Происшествия

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 06:21
Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor вчера в 06:51
31
Общество

В Китае ответили на сообщения о распространении COVID-19 прошлым летом

RT на русском 06:14
Общество

В Подмосковье подготовят план по смягчению ограничений

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, в Московской области.
RT на русском 05:25
18
Политика

Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову

Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
31
Происшествия

В Петербурге проходят обыски в автосалоне «Авангард»

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, оперативные мероприятия проходят и в автосалоне "Авангард", бенефициаром которого является экс-хоккеист и действующий президент омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский.
ТАСС 05:53
30
Происшествия

Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

StarHit.ru 04:24
3
Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
200
Армия и оружие

ВСУ за сутки два раза открывали огонь по ДНР

Новостной фронт 07 июня в 02:40
5
Политика

Мишустин освободил Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Всеволода Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 04:39
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
298
Происшествия

Названы способы избежать тюрьмы для Ефремова после смертельного ДТП

Lenta.ru 05:51
2
Происшествия

Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

ProstoProSport 05:50
24
Общество

Академик оценил силу второй и последующих волн коронавируса

Третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер.
Lenta.ru 07:01
Армия и оружие

В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25

REGNUM вчера в 15:19
93
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
152
Наука

Опубликовали информацию о случаях скрещивания людей и животных

Evo-rus.com вчера в 08:52
182
Общество

В Саратовской области продлили режим самоизоляции

На территории Саратовской области продлевается режим самоизоляции для населения.
Регион 64 вчера в 12:15
2
Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса

Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
1,5K
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала свой загородный дом

Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама.
Pravda.Ru вчера в 03:59
9
Происшествия

У историка Соколова появился еще один адвокат

РИА Новости 06:43
12
Общество

В России в июне изменится график выплат пенсий

Изменения в графике выдачи пенсий произошли из-за праздничных дней – 12, 13, 14 июня (празднуется День России) и 24 июня (парад Победы).
Smolnarod.ru 06:51
3
Общество

Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
Российская газета 03:37
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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