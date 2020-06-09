Главной задачей силовых органов в период избирательной кампании служит сохранение стабильности в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

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