Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, затронул тему предстоящих выборов президента страны.

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на выборах

Происшествия Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы Актер Михаил Ефремов попал в аварию в столичном районе Арбат.

Общество Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции По данным сервиса, большая часть слушателей пойдет на прогулку с друзьями и семьей под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (! )", а на вечеринку - под "Плачу на техно" дуэта Cream Sоdа и "Хлеб" и "Видели ночь" группы Zdob si Zdub.

Общество Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости. 3,6K

Политика Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.

Политика США предрекли глубокую депрессию при победе Байдена на выборах При победе на грядущих президентских выборах наиболее вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, экономика США может оказаться в глубокой депрессии.

Общество Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 4

Общество Netflix опередил Космические войска США с регистрацией товарного знака Представитель «Космических войск» заявил изданию, что «не в курсе конфликтов из-за авторских прав» с Netflix, и пожелал создателям шоу успехов в работе над ним.

Общество В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала загородный дом Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад. 9

Футбол В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России «РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

Происшествия Михаил Ефремов отказался выходить из квартиры к полицейским Адвокат Ефремова Вадим Яловицкий в беседе с «360» опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию, что артист ещё накануне признал вину в ДТП.

Политика Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17 Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания. 37

Происшествия Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит. 29

Игры Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня Японская компания Sony через свой аккаунт в Twitter объявила, что презентация игр для новой консоли PlayStation 5 состоится 11 июня 2020 года в 23:00 по мск. 43

Общество Новосибирский избирком пригрозил забастовкой В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию. 1

Происшествия В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит. 24

Политика Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции "Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования. 3,4K

Происшествия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.