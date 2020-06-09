Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, затронул тему предстоящих выборов президента страны.

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на выборах

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