Политика

ГородовойГородовойЛукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на выборах

Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, затронул тему предстоящих выборов президента страны.
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Лукашенко допускает, что «группы боевиков» захотят побоища на выборах

Газета.Ru06:32

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Lenta.ru05:43

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RT на русском04:50

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

РБК05:30

Лукашенко не исключил, что «группы боевиков» захотят побоища на выборах

РИА Новости05:17

Лукашенко предупредил об активности боевиков во время выборов

Московский Комсомолец05:08

Лукашенко не исключил, что во время предстоящих выборов некие силы захотят спровоцировать конфликт в республике

Эхо Москвы05:32
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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