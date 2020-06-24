Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 24 июня.
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