Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 24 июня.

Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина

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