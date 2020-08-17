Лукашенко прибыл на завод колесных тягачей в Минске
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Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл к Минскому заводу колесных тягачей. Вертолет главы республики приземлился около 10:00 на территории предприятия, сообщают СМИ. Десятки человек с бело-красными флагами собрались напротив центральной проходной завода.В источнике
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