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iReactor
iReactor

Лукашенко прибыл на завод колесных тягачей в Минске

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл к Минскому заводу колесных тягачей. Вертолет главы республики приземлился около 10:00 на территории предприятия, сообщают СМИ. Десятки человек с бело-красными флагами собрались напротив центральной проходной завода.В источнике
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RT на русском

Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

RT на русском03:08
Коммерсантъ

Лукашенко прилетел на бастующий Минский завод колесных тягачей

Коммерсантъ03:33
Lenta.ru

Лукашенко отказался выйти к толпе бастующих и выступил перед отобранными людьми

Lenta.ru04:26
Фонтанка.Ру

В Белоруссии бастуют сотрудники гостелевидения и заводов. Демонстранты двинулись маршем на встречу Лукашенко с рабочими

Фонтанка.Ру03:24
РБК

Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

РБК04:53
РИА Новости

Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

РИА Новости03:07
ТАСС

Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

ТАСС04:06
КП - Беларусь

Вертолет Лукашенко взлетел с территории МЗКТ под крики протестующих «Уходи»

КП - Беларусь05:02

Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс14 августа в 14:01
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«Ленком» прокомментировал слухи о пьянстве дочери Захарова

Директор Московского государственного театра "Ленком" Марк Варшавер прокомментировал сообщения о постановке на учет в наркологическую клинику дочери бывшего художественного руководителя театра Марка Захарова Александры.
Газета.Ru08:15
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Веснавчера в 22:32

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новости12:19
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В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги

Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости11:38
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