Лукашенко прибыл на завод колесных тягачей в Минске
Смотрите также
Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в кордон против России
Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в возрасте 29 лет
Протестующие разошлись от изолятора на Окрестина в Минске
Задержанного в Белоруссии диджея в изоляторе избил замглавы МВД страны
Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
«Барселона» подтвердила увольнение Сетьена с поста главного тренера
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Первый тизер «Шазама 2» появился в сети
В Минске уволили главу театра после поддержки протестов
Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель
«Беларуськалий» приостановил работу из-за забастовки сотрудников
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии
Полина Гагарина засветила грудь танцуя с Николаем Цискаридзе
Оксана Самойлова показала свой округлившийся живот
Лукашенко допустил проведение повторных выборов в Белоруссии
Лукашенко заявил, что повторных выборов в Белоруссии не будет
Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции
В Минске на митинг в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
«Барселона» подтвердила увольнение Сетьена с поста главного тренера
В Долине Смерти зарегистрировали новый температурный рекорд
Испанский эпидемиолог несколько раз по ошибке назвал Россию СССР
Протестующие разошлись от изолятора на Окрестина в Минске
Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл к Минскому заводу колесных тягачей. Вертолет главы республики приземлился около 10:00 на территории предприятия, сообщают СМИ. Десятки человек с бело-красными флагами собрались напротив центральной проходной завода.В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко выступил перед бастующими работниками Минского завода колёсных тягачей
RT на русскомвчера в 06:45
Лукашенко отказался выйти к толпе бастующих и выступил перед отобранными людьми
Lenta.ruвчера в 04:26