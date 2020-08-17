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iReactor
iReactor

Лукашенко прибыл на завод колесных тягачей в Минске

Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл к Минскому заводу колесных тягачей. Вертолет главы республики приземлился около 10:00 на территории предприятия, сообщают СМИ. Десятки человек с бело-красными флагами собрались напротив центральной проходной завода.В источнике
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RT на русском

Лукашенко выступил перед бастующими работниками Минского завода колёсных тягачей

RT на русскомвчера в 06:45
Газета.Ru

Президент Белоруссии Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

Газета.Ruвчера в 08:37
ТАСС

Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

ТАССвчера в 04:06
Коммерсантъ

Лукашенко прилетел на бастующий Минский завод колесных тягачей

Коммерсантъвчера в 03:33
Lenta.ru

Лукашенко отказался выйти к толпе бастующих и выступил перед отобранными людьми

Lenta.ruвчера в 04:26
РИА Новости

Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

РИА Новостивчера в 03:07
РБК

Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

РБКвчера в 04:53
КП - Беларусь

Лукашенко - на МЗКТ: «Вы, работяги, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х»

КП - Беларусь17:57

Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59

Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео

На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертизавчера в 10:07
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Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufa16 августа в 10:08
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Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Новый владелец седана Tesla Model S недавно преодолел отметку в 482 тысяч 803 км. Он рассказал, что для него техническое обслуживание последних 138 тысяч 403 км обошлось в порядка 5 тысяч долларов.
Evo-rus.comвчера в 06:10
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