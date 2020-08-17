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Дума ТВ

Лукашенко на вертолете прибыл к бастующим рабочим

Протесты на предприятиях в Белоруссии не прекращаются. Сегодня на Минский завод колесных тягачей на вертолете прибыл глава государства Александр Лукашенко.В источнике
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РБК

Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

РБКвчера в 04:53
РИА Новости

Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

РИА Новостивчера в 03:07
Известия

Вертолет Лукашенко вылетел с территории МЗКТ

Известиявчера в 04:27
Фонтанка.Ру

В Белоруссии бастуют сотрудники гостелевидения и заводов. Демонстранты двинулись маршем на встречу Лукашенко с рабочими

Фонтанка.Рувчера в 03:24
RT на русском

Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

RT на русскомвчера в 03:08
Коммерсантъ

Лукашенко прилетел на бастующий Минский завод колесных тягачей

Коммерсантъвчера в 03:33
ТАСС

Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

ТАССвчера в 04:06
КП - Беларусь

Лукашенко - на МЗКТ: «Вы, работяги, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х»

КП - Беларусь17:57

Oracle начала переговоры с ByteDance о приобретении TikTok в США

Американская корпорацией Oracle провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о приобретении приложения TikTok на территории Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии, сообщила Financial Times.
Взгляд.ру00:13

Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ruвчера в 02:41
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора страны Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования он не может предоставить больше деталей, в том числе имена подозреваемых, компаний и банков.
РБК23:00

Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
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На стиле: дочь Хлои Кардашьян выбрала для полета худи Balmain

Тру Томпсон и Хлои Кардашьян / Фото: Instagram @khloekardashian После масштабного празднования дня рождения Кайли Дженнер (23) 10 августа, семья Кардашьян отправилась на ее частном джете на отдых на Теркс и Кайкос.
Peopletalk16 августа в 00:00

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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