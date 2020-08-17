Лукашенко на вертолете прибыл к бастующим рабочим
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Протесты на предприятиях в Белоруссии не прекращаются. Сегодня на Минский завод колесных тягачей на вертолете прибыл глава государства Александр Лукашенко.В источнике
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