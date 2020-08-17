Лукашенко на вертолете прибыл на МЗКТ и выступил перед рабочими
Смотрите также
Лукашенко на коленях поблагодарил митингующих в Минске
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля
Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау
Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
На пути следования турецкого патруля в Идлибе произошел взрыв
В Москве неизвестный убил дорожного рабочего из-за поцарапанной машины
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Советник Трампа признал поражение США в Совете безопасности ООН
Белорусское правительство сложило полномочия перед президентом
Оппозиция выразила готовность к диалогу с Лукашенко
Врач-нефролог Артюхина назвала самый вредный продукт для почек
Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом
Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Лукашенко пообещал не заставлять работать бастующих в Белоруссии
Директор белорусского завода признал поражение Лукашенко на выборах
Рабочие МЗКТ на встрече с Лукашенко кричали ему «Уходи»
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии
Сирийский военнослужащий погиб после атаки беспилотника США
Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля
Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии
Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»
Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
В Москве неизвестный убил дорожного рабочего из-за поцарапанной машины
Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
В Башкирии появится совет для обсуждения работ на горе Куштау
Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник утром прибыл с визитом на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Намерение посетить предприятие и пообщаться с представителями трудового коллектива глава республики анонсировал два дня назад, сообщает агентство БЕЛТА.В источнике
Подробнее о событии