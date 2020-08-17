Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Лукашенко на вертолете прибыл на МЗКТ и выступил перед рабочими

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник утром прибыл с визитом на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). Намерение посетить предприятие и пообщаться с представителями трудового коллектива глава республики анонсировал два дня назад, сообщает агентство БЕЛТА.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

РБК04:53
Царьград

Лукашенко прилетел на МЗКТ: Рабочие готовят протестную встречу

Царьград03:13
Национальная служба новостей

Лукашенко прилетел на МЗКТ, куда сходятся бастующие рабочие

Национальная служба новостей03:28
Известия

Вертолет Лукашенко вылетел с территории МЗКТ

Известия04:27
РИА Новости

Протестующие пришли от Минского завода колесных тягачей к проходной МАЗа

РИА Новости05:43
RT на русском

Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

RT на русском03:08
ТАСС

Около 2 тысяч работников предприятий пришли к Минскому заводу колесных тягачей

ТАСС04:49
КП - Беларусь

Лукашенко прилетел на вертолете 17 августа на МЗКТ общаться с работниками завода

КП - Беларусь03:15

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
РИА Новости03:14
845

Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
55

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
249

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

В Белоруссии не будет повторных президентских выборов, заявил действующий президент страны Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ04:34
532

Баффет сделал ставку против экономики США

Популярный блог Zero Hedge написал, что это «сигнал о том, что никто иной, как «Оракул из Омахи», похоже, теперь спокойно делает ставку против Соединенных Штатов», потому что «известный противник инвестиций в золото отказался от акций банков – основы кредитной экономики Америки – в пользу золотодобытчика».
Financial One05:22

Советник Трампа признал поражение США в Совете безопасности ООН

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Соединенные Штаты потерпели неудачу, пытаясь продлить через Совбез ООН оружейное эмбарго против Ирана.
Парламентская газета15 августа в 03:45
326

Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс14 августа в 14:01
29

Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова применять санкции к ответственным за применение насилия против протестующих, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
RT на русском05:08
64