Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.