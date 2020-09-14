Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ТАСС
ТАСС

Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с президентом России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник прибыл в Сочи, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает агентство БелТА.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник прибыл в Сочи, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает агентство БелТА
.
ТАСС03:59
Подробнее о событии
Кубань 24

Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Кубань 2404:21
Кубанские новости

Александр Лукашенко прилетел в Сочи для встречи с Владимиром Путиным

Кубанские новости04:07
Эхо Москвы

В Сочи сегодня должны состояться переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко

Эхо Москвы03:05
РИА Новости

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пройдет один на один

РИА Новости01:45
Московский Комсомолец

Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным

Московский Комсомолец04:03
ТАСС

Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с президентом России

ТАСС03:59
РБК

Лукашенко прибыл на встречу с Путиным в Сочи

РБК04:05

Бубнов: «Если бы поставили пенальти в ворота ЦСКА, тогда у „Спартака“ были бы шансы на победу»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов, который в настоящий момент является футбольным экспертом, поделился мнением о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА во вчерашнем дерби.
Евро-футбол.ру03:14

В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новости04:44
635

ЕК планирует ужесточить нормы выбросов CO2 для автомобилей, пишут СМИ

Предыдущий план предусматривал к 2030 году сокращение выбросов CO2 автомобилями на 37,5 процента по сравнению с уровнем 1990 года, а новый план поднимает планку сокращения до 50 процента, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документы.
Sputnik Литвавчера в 07:10

С 2021 года во Владимирской области всё пойдёт по пятилетнему плану

Самое позднее в конце ноября 2020 года Законодательному Собранию Владимирской области будет представлен пятилетний план развития 33-го региона, разработанный стратегическим блоком обладминистрации под руководством вице-губернатора Аркадия Боцан-Харченко.
Зебра ТВ03:32
6

Кучаев: ЦСКА в дерби со «Спартаком» проявил характер, дисциплину и волю

Футболисты московского ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России против столичного "Спартака" проявили характер, дисциплину и волю, заявил РИА Новости полузащитник армейцев Константин Кучаев.
РИА Новости01:32

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

Согласно опубликованной информации, «клинические испытания вакцины от коронавируса AZD1222 были возобновлены в Британии после получения подтверждения от регулятора – Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) – о том, что продолжение испытаний безопасно».
Страна Советов on-lineвчера в 14:50
197

Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
158