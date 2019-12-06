Политика
ТАССЛукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа. "Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи", - говорится в сообщении.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:21, Ашберн
Гаджеты
Qualcomm представила новые ARM-чипы Snapdragon для Windows
Процессор Snapdragon 7c создан для ноутбуков и хромбуков, а с этим процессором устройства должны быть недорогими.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Единоборства
Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером
Технологии
Instagram и WhatsApp вскоре могут оказаться заблокированными
Ранее, компания Blackberry утверждала, что приложения WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger нарушают их патенты.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Общество
На Ставрополье объявили 31 декабря выходным днем
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении 31 декабря сделать выходным днем в регионе.
Футбол
«Реал» и «Арсенал» могут обменяться игроками
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг может перейти в «Реал».
Происшествия
Экс-футболист сборной России Смертин объяснил ситуацию с ДТП
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончался звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Музыка
Forbes озвучил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года
Стоит напомнить, что летом нынешнего года Forbes также назвал Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью мира.
Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Происшествия
У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Общество
Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым
Общество
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили выплачивать стипендии безработным россиянам в возрасте от 50 лет, которые желают учиться, чтобы найти новую работу.
Общество
Раймонд Паулс назвал «навязчивой» российскую публику
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Политика
Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Ход работ на территории Болгарии по продолжению газопровода "Турецкий поток", который раньше был только предметом рутинных экономических новостей, впервые получил жесткую политическую оценку президента России Владимира Путина.
Общество
Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты
Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.
Шоу-бизнес
Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Политика
Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе
Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Политика
Reddit увидел в утечке секретных документов о Brexit российский след
Утечка и распространение секретных документов о торговле между Вашингтоном и Лондоном в период после Brexit связана с кампанией дезинформации, проводимой из России в рамках вмешательства в предстоящие в Великобритании выборы.
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.