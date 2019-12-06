Политика

ТАССТАССЛукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа. "Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту города Сочи", - говорится в сообщении.
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Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным

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Владимир Путин проведет переговоры с Александром Лукашенко в Сочи

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РИА Новости02:44
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7 декабря Лукашенко и Путин встретятся в Сочи, чтобы обсудить углубление интеграции в Союзном государстве

КП - Беларусь01:56
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:21, Ашберн
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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до пяти человек

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Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»

Ход работ на территории Болгарии по продолжению газопровода "Турецкий поток", который раньше был только предметом рутинных экономических новостей, впервые получил жесткую политическую оценку президента России Владимира Путина.
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Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
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Reddit увидел в утечке секретных документов о Brexit российский след

Утечка и распространение секретных документов о торговле между Вашингтоном и Лондоном в период после Brexit связана с кампанией дезинформации, проводимой из России в рамках вмешательства в предстоящие в Великобритании выборы.
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Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
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