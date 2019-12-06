Политика
Газета.RuЛукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи с официальным визитом, передает БелТА. Встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по вопросам интеграции состоится во второй половине дня, 7 декабря.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия
В результате массового ДТП под Владимиром погибли три человека
В результате ДТП до приезда бригады скорой помощи погибли водители автомобилей Lexus, Nissan и ВАЗ. Водитель автомобиля УАЗ не пострадал.
Общество
В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города
Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
Транспорт
Движение на серой ветке московского метро восстановлено
Сегодня прерывалось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного».
Кино
Умер актер из легендарного сериала «Друзья»
Стало известно о смерти одного из актеров одноименной картины — Рона Либмана.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Политика
Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Политика
Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
Политика
Жириновский объявил россиян людьми второго сорта для Запада
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем Twitter-аккаунте, что страны Запада считают россиян людьми второго сорта.
Политика
В Киеве предупредили о массовых акциях в день «нормандского саммита»
Проведение нескольких массовых акций ожидается 8 и 9 декабря в Киеве, количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Армия и оружие
ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Гаджеты
Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420
На процессор Pentium G3420, который был снят с производства ещё в 2015 году, снова можно оформить заказ.
Хоккей
Овечкин сразу завершит карьеру, если побьет рекорд Гретцки
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что стремится побить рекорд НХЛ по количеству голов, который принадлежит Уэйну Гретцки.
Футбол
Молодежка ЦСКА победила «Краснодар» после 0:2 в первом тайме
К 26-й минуте ЦСКА проигрывал с результатом 0:2, но во втором тайме Наяир Тикнизян сделал дубль и восстановил паритет, а за семь минут до конца Константин Марадишвили принес гостям три очка.
Шоу-бизнес
Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.
Энергетика
ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Происшествия
В Индии полиция застрелила подозреваемых в резонансном убийстве
Индийские полицейские застрелили подозреваемых в изнасиловании и убийстве девушки-ветеринара, которое взволновало всю страну.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Кино
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон «Сватов»
Новый сезон сериала «Сваты», скорее всего, выйдет уже в 2020 году, заявил актер Федор Добронравов, исполняющий в проекте одну из главных ролей.