Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи с официальным визитом, передает БелТА. Встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по вопросам интеграции состоится во второй половине дня, 7 декабря.

Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

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