Опубликовано видео посадки вертолета у резиденции Лукашенко
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Белорусский портал TYT.BY опубликовал видео посадки вертолета у Дворца Независимости в Минске - резиденции президента Белоруссии, которая находится недалеко от Площади Государственного флага. По версии белорусских оппозиционеров, на этом вертолете эвакуировался Александр Лукашенко.В источнике
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В Минске к президентскому дворцу прилетел вертолет. СМИ не исключают эвакуацию Лукашенко
Накануне.Ruвчера в 12:31