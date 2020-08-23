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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Опубликовано видео посадки вертолета у резиденции Лукашенко

Белорусский портал TYT.BY опубликовал видео посадки вертолета у Дворца Независимости в Минске - резиденции президента Белоруссии, которая находится недалеко от Площади Государственного флага. По версии белорусских оппозиционеров, на этом вертолете эвакуировался Александр Лукашенко.В источнике
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Сиб.фм

Лукашенко готовится к эвакуации - СМИ

Сиб.фмвчера в 12:32
Avia.pro

Вот тебе и 80%: Лукашенко пришлось эвакуировать от толпы протестующих на вертолёте. Видео

Avia.proвчера в 12:31
Московский Комсомолец

Опубликовано видео посадки вертолета у резиденции Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 12:31
Anews

СМИ: Лукашенко эвакуировали из дворца из-за приближения 200 тысяч протестующих

Anewsвчера в 12:27
Утро.ru

Соцсети: Лукашенко эвакуировали на вертолете

Утро.ruвчера в 12:26
Накануне.Ru

В Минске к президентскому дворцу прилетел вертолет. СМИ не исключают эвакуацию Лукашенко

Накануне.Ruвчера в 12:31
ИА Красная Весна

Лукашенко прибыл в президентскую резиденцию, окруженную оппозицией

ИА Красная Веснавчера в 13:11

В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСиС примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
Известия21:55
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Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
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Тедеско рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, отвечая на вопросы журналистов после матча против «Локомотива» (2:1), рассказал о ситуации с нападающим Александром Кокориным, который в текущем сезоне не сыграл ещё ни одного матча за «красно-белых».
LiveResult.Ruвчера в 15:23

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета The Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новостивчера в 00:50
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Баринов и Алексей Миранчук получили травмы в матче со «Спартаком»

Сразу два игрока «Локомотива» получили травмы в первом тайме встречи четвертого тура чемпионата России со «Спартаком»: на 18-й минуте поле покинул полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов, а на 36-й – Алексей Миранчук.
Советский спортвчера в 12:46

Главврач Переславской ЦРБ призвал прекратить травлю омских врачей

Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 августа 2020, 18:22 — REGNUM Главный врач Переславской центральной районной больницы Кирилл Харчиков призвал прекратить травлю омских врачей, которые спасли жизнь блогеру Алексею Навальному.
REGNUMвчера в 11:22
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