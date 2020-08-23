Смотрите также

В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Из зоны лесных пожаров в Калифорнии эвакуированы 120 тысяч жителей

В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму

Лукашенко назвал решением века мобилизацию ВС Белоруссии

Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

Путин: Армейские игры способствуют укреплению мира

Суд отказался приобщить показания свидетеля Пашаева к делу Ефремова

Археологи раскрыли тайну происхождения валунов Стоунхенджа

Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках

В Минске на мирное шествие вышли более 100 тыс. протестующих

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Госканал сообщил о 20 тыс. участников марша против Лукашенко

В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»

В Воронежской области пятеро погибли после падения в выгребную яму

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление

«Бавария» и «ПСЖ» назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии