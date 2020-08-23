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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Лукашенко прибыл в президентскую резиденцию, окруженную оппозицией

В сопровождении военных в Дворец Независимость прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 23 августа передает телеграм-канал Пул Первого. На опубликованном видео видно, как глава страны вышел из транспортного вертолета в сопровождении военных.В источнике
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Сиб.фм

Лукашенко готовится к эвакуации - СМИ

Сиб.фм12:32
Avia.pro

Вот тебе и 80%: Лукашенко пришлось эвакуировать от толпы протестующих на вертолёте. Видео

Avia.pro12:31
Anews

СМИ: Лукашенко эвакуировали из дворца из-за приближения 200 тысяч протестующих

Anews12:27
Накануне.Ru

В Минске к президентскому дворцу прилетел вертолет. СМИ не исключают эвакуацию Лукашенко

Накануне.Ru12:31
Царьград

Бегство Лукашенко из Минска провалилось. Будут ли извиняться авторы вброса?

Царьград12:56
Московский Комсомолец

В небо Минска подняты боевые вертолеты

Московский Комсомолец13:20
ИА Красная Весна

Лукашенко прибыл в президентскую резиденцию, окруженную оппозицией

ИА Красная Весна13:11

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге
РИА Новости15:31
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Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.
РИА Новости13:40

Вперед в прошлое

Художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков подчеркивает: эта находка только подтверждает, что в свое время театр создавался как одно из самых современных сооружений.
Российская газета14:17

Лавров назвал нереалистичными условия США по ДСНВ

Солнечногорск, Московская область, 23 августа 2020, 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные условия по сохранению договора по сокращению стратегического и наступательного вооружения (ДСНВ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM10:34
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