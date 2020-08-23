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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Колонна сторонников белорусской оппозиции в Минске подошла к резиденции президента Александра Лукашенко, территорию рядом с ней охраняют силовики. Вход «ко дворцу» охраняет ОМОН, стоит спецтехника, передает РИА «Новости».В источнике
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Коммерсантъ

Протестующие отошли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъвчера в 13:00
Взгляд.ру

Протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко

Взгляд.рувчера в 12:35
Lenta.ru

Вылет вертолета Лукашенко из резиденции сняли на видео

Lenta.ruвчера в 14:25
Известия

Вертолет улетел от резиденции Лукашенко в Минске

Известиявчера в 14:27
РБК

Силовики перекрыли дорогу протестующим перед резиденцией Лукашенко

РБКвчера в 11:58
ТАСС

Манифестанты в Минске отошли от резиденции Лукашенко и возвращаются в центр города

ТАССвчера в 12:35
РИА Новости

Сторонники оппозиции отошли от Дворца Независимости в Минске

РИА Новостивчера в 12:30

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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На Украине рассказали о «тотальном контроле» НАТО за Россией

За первую неделю августа российские РЛС зафиксировали полеты 46 самолетов и беспилотников с разведывательными миссиями вокруг всех границ России материал Defence Express Авторы статьи рассказали, что вдоль российских государственных границ проводятся регулярные полеты самолетов-разведчиков.
Piter.tv00:51
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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