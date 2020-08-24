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Лукашенко прибыл в свою резиденцию в Минске с автоматом в руке

Как сообщает ТАСС, при этом президент был одет в бронежилет, а в руке у него был автомат Калашникова без магазина. На видео видно, как Лукашенко с охраной приближается к зданию.В источнике
С чего всё началось
Александр Лукашенко на вертолете прилетел в минский Дворец Независимости, который называют его резиденцией, сообщил
 связанный с его пресс-службой Telegram-канал «Пул Первого».
Forbesвчера в 13:14
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт оценил военную экипировку Николая Лукашенко

Газета.Ru07:00
РИА Новости

Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках

РИА Новости04:53
Известия

Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках

Известиявчера в 16:35
Комсомольская правда

Что случилось с Батькой? Он понял — Россия не сдаст

Комсомольская правда02:45
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 23 августа

Интерфаксвчера в 13:47
ТАСС

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске в бронежилете и с автоматом в руке

ТАССвчера в 12:57
РБК

Лукашенко с автоматом прилетел в резиденцию после подхода протестующих

РБКвчера в 12:35
КП - Беларусь

Совещание Лукашенко: у президента автомат, у Николая - автомат и бронежилет. Пресс-секретарю оружие не доверили

КП - Беларусьвчера в 14:57

В сентябре рубль может побить свой рекорд ослабления 2016 года

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, описал события ближайшей недели и дал два сценария движения рубля в сентябре: - Недавние настроения роста рисковых активов на финансовых рынках сменились коррекционным снижением.
Российская газетавчера в 23:00

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
2:41
RT на русском07:16
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Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда.
РИА Новости07:28
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Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России

«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.
РБК07:26

Лукашенко связал протесты с негативной ситуацией по коронавирусу

Правда, Бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то.
Александр Лукашенко
Общественная служба новостей07:25
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