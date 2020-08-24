Лукашенко прибыл в свою резиденцию в Минске с автоматом в руке
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Как сообщает ТАСС, при этом президент был одет в бронежилет, а в руке у него был автомат Калашникова без магазина. На видео видно, как Лукашенко с охраной приближается к зданию.В источнике
С чего всё началось
Александр Лукашенко на вертолете прилетел в минский Дворец Независимости, который называют его резиденцией, сообщил
связанный с его пресс-службой Telegram-канал «Пул Первого».
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