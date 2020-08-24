Лукашенко прибыл в свою резиденцию в Минске с автоматом в руке

Как сообщает ТАСС, при этом президент был одет в бронежилет, а в руке у него был автомат Калашникова без магазина. На видео видно, как Лукашенко с охраной приближается к зданию.