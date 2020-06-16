Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву в день проведения парада Победы.

Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

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