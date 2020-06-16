Политика

Невские НовостиНевские НовостиЛукашенко приедет на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву в день проведения парада Победы.
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Лукашенко принял приглашение Путина на парад в Москве

BFM.ru07:48

Лукашенко принял решение по параду Победы в Москве

Рамблер07:01

Лукашенко высказался о проведении парада Победы в Москве

Rambler News Serviceвчера в 12:19

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

REGNUM06:51

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

ТАСС06:40

«Поедем проведём». Лукашенко подтвердил участие белорусской делегации в Параде Победы в Москве

Life.ruвчера в 13:06

Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

РИА Новости06:56
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:21, Ашберн

Александр Лукашенко впервые поедет на парад Победы в Москву 24 июня 2020 года

КП - Беларусь09:18
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
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Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца

Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
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Армия и оружие

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«На сегодняшнем заседании комиссии Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии РФС-1, которая дает право принять участие в РПЛ в спортивном сезоне-2020/21»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте «Химок».
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Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

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Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале

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Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
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