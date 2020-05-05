Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

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