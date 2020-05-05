Политика
РБКЛукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает агентство БелТА.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:47, Ашберн
Общество
ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки
Решение по срокам проведения ЕГЭ из-за пандемии коронавируса может быть изменено после 12 мая, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 07:32
Общество
Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме стихотворение, посвященное запрету на продажу алкоголя в жилых домах.
РИА Новости 08:10
Общество
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Технологии
Китай оказался лидером в гонке по созданию вакцины от коронавируса
Специалисты из Китая занимают лидирующие позиции в рамках гонки по созданию вакцины, способной помочь в борьбе с коронавирусом.
Актуальные Новости 05:51
Общество
Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
Общество
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
ТАСС вчера в 02:54
Общество
Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе
Британия стала первой в Европе по уровню смертности от коронавируса.
РЕН ТВ 09:42
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады
Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
Футбол
Тибо Куртуа: будет несправедливо признать «Барселону» чемпионом Испании
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа считает, что каталонская «Барселона» не заслуживает права получить чемпионский титул испанской Примеры в случае досрочного завершения нынешнего сезона.
Чемпионат 08:33
Кино
Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
ИнфоСМИ 05:50
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
В Петербурге умерла заразившаяся COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Ранее стало известно о том, что у 111 сотрудников НИИ скорой помощи диагностировано заражение коронавирусом.
Российская газета 08:07
Экономика
ФАС разрешила регионам отменять электрички
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне резкого снижения пассажиропотока в пригородном сообщении разрешила регионам либо сокращать число электричек, либо пересматривать тарифы перевозок.
РБК 09:15
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото «особенной» дочери
Супруга режиссера Федора Бондарчука опубликовала снимок их общей дочери Варвары в день ее рождения.
Экономика сегодня 09:09
Армия и оружие
Как СССР в Великую Отечественную создавал экспериментальные танки
Мало кому известно, что вскоре после нападения войск нацистской Германии на СССР, ленинградские танкостроители приступили к созданию танков будущего.
Российская газета вчера в 06:10
Авто
За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля
Если в США или России дела с продажей новых машин из-за пандемии коронавируса идут плохо, то есть страна, где в прошлом месяце не продали ни одного автомобиля.
SpeedMe вчера в 01:58
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru 03 мая в 14:15
Гаджеты
Ryzen 3 3100 сравнили с Core i3-10100 в тесте Fire Strike
В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.
Megaobzor.com вчера в 13:53
Происшествия
В Прикамье подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 мая, референс-центр подтвердил еще 18 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:19
Общество
«Масочный режим» введут власти Югры
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что регионе будет введен обязательный "масочный режим".
Газета.Ru 09:34
Здоровье
«Синдикат-100» российских журналистов будет принимать жалобы врачей на нехватку средств защиты
Журналистское объединение "Синдикат-100" выступило с инициативой, призванной решить проблему нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) у врачей в российских регионах.
Агентство Телеграф 09:35
Здоровье
Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51