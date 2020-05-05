Политика

РБКРБКЛукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает агентство БелТА.
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Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы

ТАСС07:40

Лукашенко предложил показать парад Победы в Минске по российскому телевидению

Известия08:37

Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске

Коммерсантъ05:45

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы в Минск

RT на русском06:22

Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР приехать на парад Победы

РИА Новости05:47

Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

РБК07:25

Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР приехать на парад 9 мая в Минске

Интерфакс05:28
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн

Лукашенко: «Публично приглашаю президентов, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск на парад»

КП - Беларусь05:32
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
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Если ДСНВ перестанет существовать, то военная напряженность, включая угрозу ядерной войны, сильно возрастет.
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Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
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ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

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