Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы. С таким заявлением он выступил во вторник перед журналистами в ходе посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук.

Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы

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