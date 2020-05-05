Политика

ТАССТАССЛукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы. С таким заявлением он выступил во вторник перед журналистами в ходе посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук.
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Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР приехать на парад Победы

РИА Новости05:47

Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске

Коммерсантъ05:45

Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы

ТАСС05:35

Лукашенко пригласил глав государств на парад 9 Мая в Минске

Известия05:40

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил высокопоставленных гостей на парад 9 мая в Минске

Эхо Москвы05:32

Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР приехать на парад 9 мая в Минске

Интерфакс05:28

Лукашенко пригласил глав государств приехать в Минск на 9 Мая

Московский Комсомолец05:27
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:42, Ашберн

Лукашенко: «Публично приглашаю президентов, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск на парад»

КП - Беларусь05:32
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:42, Ашберн
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии

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Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Политика

Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru 01:21
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Общество

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В скором времени Российская Федерация может выйти на плато по количеству заражений COVID-19.
Московский Комсомолец 06:29
Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
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Ученые выяснили, где вероятность заразиться коронавирусом выше всего

Ученые в рамках исследования сумели установить, где существует наиболее значительная вероятность заразиться коронавирусом.
Актуальные Новости 03:11
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Общество

Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию

Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:09
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google

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The GEEK вчера в 01:26
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В Саратовской области село Озерное закрывают на карантин

В Саратовской области закрывается на карантин село Озерное в Аткарском районе.
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NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
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Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

RT на русском 03:53
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Экономика

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С 1 мая 2020 года начал работать сервис для выплаты субсидий бизнесу Федеральной налоговой службы РФ, которым могут воспользоваться индивидуальные предприниматели.
Южный Федеральный 03 мая в 05:08
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Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
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Общество

В Петербурге скончался старший врач Городской скорой помощи

Вчера, 4 мая, по сообщению Городской станции скорой помощи, скончался старший врач Владимир Манькович.
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Шоу-бизнес

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
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Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
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Политика

Разведсеть «Пять глаз»: COVID-19 не выведен в уханьских лабораториях

Доказательств, что коронавирус COVID-19 "сбежал" из лабораторий в китайском городе Ухань, нет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на собственный источник в разведке.
Вести.Ru 03:29
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Игры

В сети появились первые скриншоты компьютерной версии Halo 3 и ODST

Изначально Halo 3 не планировалась выпуску на компьютере, он оставалась долгое время эксклюзивной для консоли Xbox.
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Гаджеты

Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Pro

Новинка получила клавиатуру Magic Keyboard и 10-нм CPU Intel Ice Lake процессор с удвоенным объемом SSD Сегодня Apple явила миру новый 13-дюймовый MacBook Pro.
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Общество

ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Новый КоАП, проект которого после публичного обсуждения был основательно доработан Минюстом, принесет автомобилистам ряд новых штрафов.
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
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Общество

В России число зараженных коронавирусом превысило 150 тыс. человек

В России коронавирусной инфекцией заболели больше 150 тыс. человек. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб в своем Telegram-канале.
РБК 05:07
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Экономика

Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты

Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
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Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
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Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали причину низкой смертности от COVID-19 в РФ

«Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране», — отметил он.
Известия 05:49
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Здоровье

В Германии насчитали в 10 раз больше случаев COVID-19, чем подтверждено официально

Число зараженных коронавирусом нового типа в Германии может быть в 10 раз больше, чем сообщают официальные данные, пишет The Guardian со ссылкой на данные исследователей Университета Бонна.
Интерфакс 05:45
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